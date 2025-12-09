Smartwatch znanej marki, który Cię zainteresuje. Wygląda świetnie

Na horyzoncie pojawił się nowy smartwatch. Zarówno jego wygląd, jak i specyfikacja techniczna może się spodobać klientom. Cena również nie powinna ich odstraszyć.

Smartwatch Amazfit Active Max wygląda świetnie. Taka sama będzie jego specyfikacja

Amazfit to znany producent smartwatchy, którego produkty regularnie bierzemy na tapet – na Tabletowo.pl jest m.in. recenzja Amazfit T-Rex 3 Pro oraz test Amazfit Bip 6. Niewykluczone, że wkrótce sprawdzimy też smartwatch Amazfit Active Max, którego premiera już blisko, ponieważ on także zapowiada się na godny zainteresowania sprzęt.

Amazfit Active Max (źródło: Roland Quandt)

Surowy i prosty wygląd bez wątpienia może spodobać się klientom. Dzięki niemu smartwatch Amazfit Active Max z powodzeniem będzie mógł służyć jako kompan treningu (na co wskazuje jego nazwa), jak i stać się elementem mniej sportowej stylizacji na co dzień.

Nie tylko design będzie jednak jego mocną stroną – specyfikacja również bowiem zapowiada się atrakcyjnie. Smartwatch Amazfit Active Max zaoferuje swoim właścicielom okrągły wyświetlacz OLED o średnicy 1,5 cala i (wysokiej) rozdzielczości 480×480 pikseli oraz 4 GB wbudowanej pamięci, co wskazuje na możliwość wgrania plików muzycznych w celu słuchania muzyki offline.

Łączność zapewni Bluetooth 5.3, a do tego posiadacze tego zegarka będą mogli korzystać z GPS, który umożliwi zapisywanie trasy treningu bez potrzeby posiadania smartfona przy sobie, a także NFC, dzięki czemu zapłacą za zakupy w sklepie, nawet jeśli zostawią telefon w domu.

Niewątpliwymi zaletami Amazfit Active Max będą również odporność na wodę do 50 metrów oraz akumulator o pojemności 576 mAh, który powinien zapewnić satysfakcjonujący czas pracy (choć oczywiście będzie on zależał od intensywności korzystania i używanych funkcji, gdyż można się spodziewać też funkcji AOD).

Smartwatch Amazfit Active Max nie będzie bardzo drogi. Cena w Europie ma być całkiem przystępna

Smartwatch Amazfit Active Max ma być sprzedawany w Europie za 169,90 euro, co dziś jest równowartością około 720 złotych. Nie znamy jeszcze daty oficjalnej premiery, lecz najpewniej można spodziewać się jej na początku 2026 roku, prawdopodobnie przy okazji targów CES 2026 w Las Vegas.

Na koniec zwrócę jeszcze uwagę, że smartwatch Amazfit Active Max będzie wizualnie trochę podobny do Amazfit Balance 2, który zadebiutował w Polsce w czerwcu 2025 roku i kosztował na start 1299 złotych.