Tablet z trybem PC i obsługą LTE w niskiej cenie. Będziesz zaskoczony!

Marka Blackview nie składa broni i najwyraźniej chce zaistnieć na rynku tabletów z Androidem na stałe. Na rynku dostępnych jest już klika modeli tabletów tej firmy. Jedne są bardziej, a drugie mniej udane. Zbliżający się model jest wart uwagi ze względu na przyzwoitą specyfikację, obsługę LTE i zaskakująco niską cenę.

Przyzwoita specyfikacja w dobrej cenie

Tablet Oscal Pad 10, który już niedługo ma zadebiutować na światowych rynkach, został wyposażony w 10,1-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, gęstości 224 PPI, 16 milionów kolorów oraz wsparciem Widevine L1. Nowy tablet Blackview ma 8,9 mm grubości i waży 540 gramów. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w głośniki stereo Smart-K Dual Box.

Pod maską tabletu znajdzie się ośmiordzeniowym procesor UNISOC T606, który będzie wspierany przez 8 GB RAM (można ją jednak wirtualnie rozszerzyć o kolejne 6 GB). Do dyspozycji użytkownika producent przeznaczył 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, która również można dowolnie rozszerzyć za pomocą kart micro SD o pojemności do 1 TB.

Oscal Pad 10 (źródło: Blacview) Oscal Pad 10 (źródło: Blacview) Oscal Pad 10 (źródło: Blacview)

Warte uwagi są również sensory aparatu, w które producent wyposażył Blackview Oscal Pad 10. Z tyłu tabletu znalazł się 13 Mpix jednostka oparta na sensorze Sony IMX319. Z kolei rolę kamerki do selfie pełni w tym modelu 8 Mpix aparat Samsung 5K4H7. Przedni aparat będzie służył również do odblokowywania urządzenia. Tablet został wyposażony w akumulator o pojemności 6580 mAh, co według producenta ma wystarczyć nawet na 426 godzin w trybie czuwania.

Oscal Pad 10 oferuje działanie w trybie PC, dzięki czemu po podłączeniu do niego bezprzewodowej myszy i klawiatury można z niego korzystać niemal tak jak z laptopa. Dodatkowo warto zaznaczyć, że urządzenie obsługuje technologię Dual 4G oraz został wyposażony w moduły służące do jego precyzyjnego lokalizowania GPS+Glonass+ Beidou+Galileo – dzięki temu można wykorzystać Oscal Pad 10 jako nawigację.

Urządzenie działa w oparciu o system operacyjny Android 12 z nakładką Doke OS_P V3.0, w której znalazła się między innymi funkcja Versatile Desktop, która umożliwia łatwe grupowanie aplikacji, folderów, blokowanie układu pulpitu i błyskawiczne dostosowywanie ikon.

Cena tego tabletu jest zaskakująco niska

Blackview Oscal Pad 10 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Mint Green, Moonlight Silver i Diamond Grey. Światowa premiera urządzenia ma odbyć się 9 stycznia 2023 roku.

Oscal Pad 10 (źródło: Blacview)

W specjalnej ofercie, która potrwa do 13 stycznia, będzie można kupić tablet z 50% rabatem. Wówczas jego cena wyniesie jedynie 129,99 dolarów, czyli równowartość ~573 złotych. Regularna cena tego urządzenia to 259,99 dolarów (~1145 złotych). Zakup tabletu możliwy jest przez serwis Aliexpress.