Promocja Lenovo: kupujesz laptopa i dostajesz 300 złotych na nowy rok szkolny

Jeśli stoimy przed wyborem nowego laptopa, który miałby przydać się w szkole lub w domu do nauki, to może nas przygnieść ogrom opcji. Lenovo ułatwia wybór, ponieważ oprócz przyzwoitych modeli notebooków oferuje zwrot 300 złotych – w sam raz do nowej klasy!

Reklama

Laptop Lenovo kupiony, wyprawka gratis

Jeden z wiodących producentów komputerów osobistych na świecie uruchamia w Polsce promocję, dzięki której po zaopatrzeniu się w nowy laptop marki Legion lub IdeaPad, możemy otrzymać 300 złotych zwrotu na karcie bankomatowej.

Oczywiście jest kilka warunków, które trzeba spełnić, by otrzymać zwrot. Po pierwsze, trzeba kupić urządzenie, które bierze udział w promocji. Cashback możliwy jest do uzyskania tylko po zakupie laptopów z serii Lenovo Legion, Lenovo IdeaPad 3 oraz IdeaPad Gaming.

Legiony mają najwydajniejsze procesory i układy graficzne, włącznie z kartami NVIDIA GeForce RTX 30xx. Nie tylko zapewniają wysoką jakość rozgrywki w dużej liczbie klatek na sekundę w grach, ale także mają spory zapas mocy dla zaawansowanych aplikacji edycji grafiki i wideo.

Przedstawiciele linii IdeaPad 3 oraz IdeaPad Gaming 3 zachowują dobry stosunek ceny do możliwości. Z powodzeniem też nadadzą się do gier, ale i typowej pracy ucznia lub studenta.

Pełna lista modeli laptopów biorących udział w promocji dostępna jest z poziomu Regulaminu.

Kiedy można liczyć na zwrot pieniędzy?

Kolejnym wymogiem warunkującym otrzymanie zwrotu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Trzeba zawrzeć w nim nie tylko takie informacje jak sklep, w jakim zakupiono sprzęt, jego model, czy dane kontaktowe kupującego, ale także skan lub zdjęcie drugiej strony legitymacji szkolnej lub studenckiej potwierdzającej prawo do skorzystania z promocji. Na wypełnienie formularza mamy 14 dni od daty zakupu.

Lenovo tłumaczy na stronie promocji, że ma 21 dni na weryfikację zgłoszenia uczestnika. W wypadku akceptu wniosku, firma wysyła na wskazany przez kupującego adres mailowy prośbę o określenie adresu, na jaki ma być wysłana karta przedpłacona Sodexo ze środkami w kwocie 300 złotych. Klient ma na to 7 dni. W terminie 14 dni od otrzymania danych o wysyłce, karta powinna zostać wysłana z Lenovo do uczestnika promocji.

8 Ocena

Lenovo precyzuje, w regulaminie, że budżet przeznaczony na zwroty to 1470000 złotych. Oznacza to, że ze zwrotu może skorzystać maksymalnie 4900 osób. Kiedy wyznaczona pula pieniędzy się wykończy, zakończy się także promocja. Jeśli środków zostanie na dłużej, akcja i tak zostanie zamknięta 30 września 2022 roku.

Produkty w objęte promocją można kupić w sklepach stacjonarnych i online następujących partnerów Lenovo: EURO RTV AGD, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Sferis, Neonet, Delkom, Morele oraz x-kom.