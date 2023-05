Lenovo, poza dobrym sprzętem, zagwarantuje dobrą zabawę!

Artykuł sponsorowany

Lenovo udowadnia, że promocje wciąż mogą być nad wyraz intrygujące. Przez wzgląd na Dzień Dziecka, wypadający, jak wszystkim doskonale wiadomo, 1 czerwca, firma przygotowała nietuzinkową okazję, która ma szansę spodobać się w zasadzie każdemu. O co chodzi?

Lenovo umie w technologie!

Jeśli wejdziemy do pierwszego lepszego sklepu z elektroniką, czy to fizycznie, czy wirtualnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, naszym oczom ukaże się ocean produktów wszelkiego rodzaju. Wśród nich dość istotną część będą stanowiły różnego rodzaju urządzenia Lenovo: laptopy, tablety, monitory czy różnego rodzaju akcesoria.

Dla osób chcących kupić jeden z nich, a konkretnie nowego laptopa Lenovo, firma przygotowała specjalną (i nad wyraz intrygującą) promocję. Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Dziecka, producent zdecydował się na dodawanie jednego z dwóch zestawów LEGO® do swoich produktów.

Jeśli myślicie, że tego typu akcja skierowana jest jedynie do młodszych odbiorców (albo raczej ich rodziców), to z chęcią wyprowadzę Was z tego błędu…

Zacznijmy od podstaw

Jakie klocki są dodawane i do jakich sprzętów? Mowa o dwóch zestawach i to z zupełnie różnych serii. Pierwszym jest model LEGO® Technic 42107 Ducati Panigale V4. Ten, kierowany do pasjonatów jednośladów zestaw, składa się z 646 elementów, a jego cena katalogowa wynosi 329,99 złotych.

Drugi model z kolei kierowany jest do osób, będących fanami pewnego czarodzieja, któremu udało się przeżyć spotkanie z Tym, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać. Mowa rzecz jasna o zestawie LEGO® Harry PotterTM 76389 Komnata Tajemnic w HogwarcieTM, którego cena katalogowa to niemal 730 złotych.

Zestawy klocków i lista sprzętów, które kwalifikują się do odebrania każdego z nich. Szeroki wybór urządzeń sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie! (fot. Tabletowo.pl)

Spokojnie, nie musisz sprzedawać nerki

Najtańszy kwalifikujący się do promocji sprzęt, jaki udało mi się znaleźć w sklepach, biorących udział w tej akcji, to tablet Lenovo Tab P11 drugiej generacji (wersja Pro pozostawiła po sobie bardzo ciepłe wspomnienia). Jest to urządzenie, za które przyjdzie nam zapłacić niecałe 1500 złotych. Jeśli spełnimy pozostałe warunki promocji (o których nieco później), producent przyśle nam zestaw klocków z motocyklem.

Ile zaś musimy wydać, jeśli celujemy w ten droższy zestaw, ze złotą figurką beznosego czarnoksiężnika Lorda Voldemorta? Cóż, trzeba będzie przygotować niecałe 2799 złotych, aby nabyć laptop IdeaPad Gaming 3, w specyfikacji z Intel Core i5-11300H, kartą graficzną NVIDIA GTX1650, 8 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB na dane.

Mowa rzecz jasna jedynie o najtańszych opcjach – lista kwalifikujących się do promocji urządzeń jest naprawdę długa (ten dokument ma 9 stron!), toteż każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

No dobrze, ale kim jest ten każdy i kto konkretnie powinien zainteresować się sprzętem elektronicznym Lenovo…?

Ewidentnie osoby, które szukają nowego sprzętu, przez wzgląd na fakt, że ten aktualnie użytkowany, albo już nie wyrabia, albo się zepsuł. Klocki LEGO® w ramach gratisu do zakupu, są naprawdę miłym dodatkiem, który możemy zachować dla siebie, albo sprezentować komuś z rodziny/znajomych.

Układanie konstrukcji z klocków daje niesamowitą satysfakcję i jest zajęciem nad wyraz przyjemnym. Zresztą, gdyby tak nie było, to w swoich recenzjach nie sprawdzałbym jakości aparatów i mikrofonu, między innymi poprzez nagrywanie składania różnych modeli z klocków właśnie… Częściowo natomiast przez wzgląd na fakt, że LEGO® z powodzeniem wykorzystywane jest podczas różnego rodzaju terapii.

Jeśli ktoś ma zamiar kupić wydajniejszy sprzęt, to najnowsza seria gamingowych urządzeń LOQ także bierze udział w promocji! Warto więc się nad nim zastanowić, jeżli myśleliśmy od dłuższej chwili nad przesiadką na sprzęt o lepszych parametrach… (źródło: Lenovo)

Wiele badań pokazuje, że zabawa z użyciem duńskich klocków, znacząco wspomaga terapię oraz przynosi wymierne rezultaty. Osoby ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu mają możliwość łatwiejszego (i pełniejszego) rozwoju swoich umiejętności językowych, motorycznych oraz związanych z różnego rodzaju interakcjami społecznymi. Wydaje mi się, że przypadek Adama jest tego najlepszym dowodem. Osoby zdrowe także mogą czerpać różnego rodzaju korzyści z tego typu aktywności, choć wielu dowodów empirycznych na to stwierdzenie raczej nie znajdziemy.

Człowiek zdrowy znajduje się bowiem poza kręgiem zainteresowań różnego rodzaju naukowców, związanych ze światem zdrowia fizycznego lub psychicznego…

Rozumiem, rozumiem, chcę LEGO®. To co muszę zrobić?

Cóż, to dość proste – należy kupić kwalifikujący się sprzęt Lenovo w jednym ze sklepów partnerskich, w okresie od 15.05.2023 roku do 25.06.2023 roku. Co to za sklepy? W sumie wszystkie liczące się na naszym rynku, czyli Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl, Sferis.pl oraz X-kom.pl.

Kolejnym punktem jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Lenovo oraz dołączenie zdjęcia bądź skanu wyciętego kodu kreskowego wraz z numerem seryjnym. Następnie będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na zaakceptowanie wypełnionego przez nas formularza przez Lenovo.

Tablet Tab P11 Pro Gen 2 także kwalifikuje się do udziału w promocji, a jest to sprzęt zdecydowanie warty polecenia! (fot. Tabletowo.pl)

Po pomyślnej weryfikacji naszego zgłoszenia jeden z dwóch zestawów LEGO® zostanie do nas wysłany. Ach, gdyby nie fakt, że sam korzystam ze wciąż sprawnych tabletów Lenovo Tab M10 Plus oraz Tab M8, zdecydowanie skusiłbym się na Tab P11 2. generacji…

