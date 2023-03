LOQ – zapamiętajcie tę nazwę. To nowa, gamingowa marka Lenovo!

Granie w gry komputerowe często kojarzy się nie tylko z dobrą zabawą, ale również z zasobnym portfelem. A przecież wcale nie musi tak być. Lenovo postanowiło stworzyć markę, która pomoże graczom rozpocząć przygodę w gamingowym świecie. Poznajcie Lenovo LOQ!

Lenovo LOQ – zapamiętajcie tę nazwę!

Jeżeli po zerknięciu na zdjęcia laptopów i komputer stacjonarny stwierdzicie, że całość wydaje Wam się znajoma, nie pomylicie się. LOQ (wymowa: „lok”) czerpie inspirację ze starszego brata, serii Legion. Widać to nie tylko po stylizowanej literze „O” w logo, ale również w zestawie portów umieszczonych z tyłu urządzenia czy dodatkowym wyposażeniu. Ale po kolei.

Na początek nowej marki Lenovo zaprezentowało trzy urządzenia – laptopy LOQ 15IRH8/15APH8, LOQ 16IRH8/16APH8 oraz komputer stacjonarny LOQ Tower 17IRB8. Obecność liter „IR” lub „AP” świadczy o zastosowaniu procesora Intela lub AMD. W pierwszym przypadku możemy liczyć na układy Intel Core 13. generacji, w przypadku AMD są to Ryzeny z serii 7000.

Wszystkie laptopy wyposażono w karty NVIDIA GeForce RTX 4060 i przełącznik MUX, pozwalający ominąć zintegrowany GPU poprzez oprogramowanie NVIDIA Advanced Optimus. Efekt? Więcej klatek na sekundę i niższe opóźnienia w grach, a w przypadku mniej wymagających zadań – optymalizacja czasu pracy na baterii.

Oprócz procesora i karty graficznej ważna jest również pamięć operacyjna i dysk, dlatego każdy Lenovo LOQ otrzyma do 16 GB RAM-u 5600 MHz DDR5, a dzięki dwóm gniazdom na pamięć i dodatkowym gniazdom PCIe, możliwe jest rozbudowanie urządzeń do 32 GB RAM-u oraz 1 TB SSD.

Oczywiście gamingowy rodowód wymaga odpowiedniego chłodzenia. Każdy laptop chłodzą rurki cieplne, 85-milimetrowe wentylatory oraz wloty i wyloty powietrza o sporych rozmiarach. Maksymalne TDP wynosi 135 W, a sprzęt nie powinien przeszkadzać innym osobom wokół Was podczas pobytu w bibliotece czy open space.

Sprzętowo-technologicznym podobieństwem laptopów LOQ do serii Legion jest zainstalowanie chipu Lenovo LA AI, który wykorzystuje Lenovo AI Engine+ do sterowania mocą i wydajnością termiczną oraz uczenie maszynowe, aby liczba klatek na sekundę w grze była dynamiczne optymalizowana.

LOQ 16IRH8 (Źródło: Lenovo)

Sprawy ekranowe w nowych laptopach mają się następująco – modele 15IRH8/15APH8 korzystają z 15-calowej matrycy o rozdzielczości WQHD, jasności 350 nitów i częstotliwości odświeżania 165 Hz z VRR. Laptopy 16IRH8/16APH8 wyróżnia 16-calowa matryca o proporcjach ekranu 16:10 i rozdzielczości WQXGA. Wszystkie modele obsługują technologię NVIDIA G-SYNC.

LOQ 15IRG8/15APH8 korzysta z ogniw o o pojemności 60 Wh i obsłudze technologii Super Rapid Charge, co powinno wystarczyć na maksymalnie 6 godzin pracy na baterii i szybkie ładowanie. W większym laptopie bateria urosła do 80 Wh oraz oferuje technologię Super Rapid Charge, gwarantując do 7 godzin pracy. Szybkie ładowanie odbywa się za pomocą portów USB-C i mocy do 140 W.

Każdy laptop Lenovo LOQ to również obecność pełnowymiarowej klawiatury z 4-strefowym podświetleniem RGB oraz polimerowa obudowa przetestowana wg. standardu MIL-STD 810H6.

LOQ 15APH8 (Źródło: Lenovo)

Legion w formacie Slim

Oprócz świeżynki w postaci laptopów Lenovo LOQ, producent zaprezentował również nowe urządzenia z serii Legion Slim. Te podzielono na modele Legion 5, Legion 5i, Legion 7 i Legion 7i. Opcje konfiguracji są solidnie rozbudowane.

Zaczynając od skromniejszej serii Legion Slim 5 i Legion Slim 5i. Wybór zaczyna się od dobrania 16- lub 14-calowej matrycy, przy czym tę drugą wykonano w technologii OLED. Legion Slim 5 dostępny jest z procesorami AMD Ryzen serii 7000 (maksymalnie model Ryzen 9 7840HS), natomiast Slim 5i stawia na rozwiązania Intela z serii 13 (maksymalnie Core i7-13700H). Dobór karty zatrzymuje się natomiast na modelu NVIDIA GeForce RTX 4070.

Każdy model Legion Slim 5 może otrzymać aż 32 GB RAM-u 5600 MHz DDR5 z opcją rozbudowy do 64 GB.

Legion Slim5i (Źródło: Lenovo)

Efekt pracy CPU i GPU możemy zobaczyć na ekranie Lenovo PureSight, wykonanym w technologii IPS, z rozdzielczością WQXGA, jasnością 500 nitów i częstotliwości odświeżania 240 Hz z VRR.

Laptopy wyposażono w system Legion ColdFront 5.0, zapewniający chłodną i cichą pracę urządzenia, dzięki dużym hybrydowym miedzianym rurkom, podwójnemu polimerowemu systemie 12-woltowych wentylatorów czy większym wlotom i wylotom powietrza. Współpracą pomiędzy chłodzeniem i podzespołami zarządza chip LA1 AI i Lenovo AI Engine+. Dzięki temu Legion Slim 5i z kartą graficzną GeForce RTX 4070 osiąga 160 W TDP.

Pojemność baterii zastosowanych w smukłych laptopach gamingowych Lenovo sięga 80 Wh, co przekłada się na 8 godzin pracy na baterii. Super Rapid Charge, porty ładowania USB-C i maksymalna moc ładowania 140 W sprawią razem, że nie będziecie musieli się aż tak bardzo martwić o baterię w laptopie. Koniec końców, konstrukcje Legion Slim 5 ważą ok. 2,3 kg, a ich grubość w najcieńszym miejscu wynosi 19,7 mm.

Smukła „siódemka”

Legiony Slim 7 ósmej generacji to przede wszystkim szansa na jeszcze mocniejsze procesory (Intel Core i9-13900H lub AMD Ryzen 9 7940HS) czy możliwość wybrania pomiędzy 16-calowym ekranem WQXGA z częstotliwością odświeżania 240 Hz z VRR i jasnością 500 nitów lub zdecydowanie się na matrycę 3.2K, odświeżanie 165 Hz z VRR i jasność 430 nitów.

W „siódemkach” bateria urosła do 99,99 Wh, choć moc szybkiego ładowania pozostaje na poziomie 140 W. Co ciekawe, laptopy otrzymały również kartę sieciową Filogic 380 Wi-Fi 7 autorstwa MediaTeka, dzięki czemu seria Legion Slim 7 jest jedną z pierwszych serii laptopów, obsługujących standard Wi-Fi 7.

Podobnie jak w serii 5, Legion Slim 7 oferuje chłodzenie Legion ColdFront 5.0, chip LA AI oraz podświetlenie RGB klawiatury, choć w tym przypadku zamiast czterech stref każdy klawisz może świecić na wybrany przez Was kolor. Ostatnim wyróżnikiem serii Slim 7 jest waga oraz wymiary – sprzęt w najcieńszym miejscu osiąga 17,99 milimetrów grubości, a masa laptopów nie przekracza 2 kilogramów.

Legion 7i (Źródło: Lenovo)

Jest coś dla graczy stacjonarnych?

Jak najbardziej. To wspomniany na początku komputer stacjonarny Lenovo LOQ Tower 17IRB8. To obudowa w formacie midi tower, w której zamknięto procesor Intel Core i7-13700 13. generacji oraz kartę graficzną z serii GeForce RTX 40xx. Maksymalna ilość RAM to 32 GB 3200 MHz w technologii DDR4. W kwestii przestrzeni dyskowej w konfiguracji znalazło się miejsce na tradycyjny HDD 2TB 7200 obr./min, dysk 1TB PCIe NVMe TLC M.2 SSD oraz miejsce na dodatkowy dysk SSD i dwa HDD. Łączność sprzętu ze światem zapewnia karta w standardzie WI-Fi 6e oraz port LAN 2,5 GHz.

Wsparcie Lenovo nie kończy się na aspektach sprzętowych. Przy zakupie urządzeń zarówno w serii LOQ jak i Legion otrzymacie darmowe 3 miesiące usługi Xbox Game Pass Ultimate. Dodatkowo, aplikacja Legion Arena umożliwia dostęp do centralnej biblioteki gier i szybkie uruchamianie tytułów dostępnych na różnych platformach. Lenovo Vantage to natomiast oprogramowanie, łączące funkcje overclockingu, tuningu wydajności AI czy pulpitu z informacjami o stanie i wydajności podzespołów.

LOQ 17IRB8 (Źródło: Lenovo)

Ale to nie wszystko. Lenovo ma jeszcze jedną kartę do zagrania, a mianowicie – nowe gamingowe monitory. Model Legion Y34wz-30 to 34-calowa zakrzywiona matryca WQHD mini-LED w formacie Display HDR 1000. Panel oferuje pokrycie kolorów 125% sRGB, 95% DCI-P3, 10-bitową głębię kolorów oraz dokładność kolorów ΔE<2. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 180 Hz, a czas reakcji MPRT sięga 1ms. Monitor wspiera do 140 W mocy przez gniazdo USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i hub USB.

Legion y34wz-30 (Źródło: Lenovo)

Jeżeli szukacie czegoś bardziej mocarnego, być może zainteresuje Was model Legion R45w-30. To 44,5-calowy monitor w formacie 32:9 z matrycą pokrywającą 115% palety DCI-P3 oraz 120% palety sRGB. Częstotliwość odświeżania sięga 170 Hz (overclocking z 165 Hz), a maksymalna jasność sięga 500 nitów.

Oprócz wsparcia dla AMD FreeSync Premium Pro, monitor obsługuje technologię New Adaptive Sync, która minimalizuje rozrywanie obrazu przy jednoczesnym wyciskaniu więcej z HDR-u. Sprzęt oferuje gniazdo USB-C 2. generacji o mocy 75W, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz dodatkowy hub USB, jak i wyjście audio.

Legion R45w-30 (Źródło: Lenovo)

Pozostało zatem, abyście poznali, kiedy sprzęty trafią na półkę, i jakich cen się spodziewać:

Model Premiera Cena Lenovo Legion Slim 7/7i (16”, 8) kwiecień-maj 2023 1769 dolarów Lenovo Legion Slim 5/5i (16″, 8) kwiecień-maj 2023 1349 dolarów (Intel)/ 1199 dolarów (AMD) Lenovo Legion Slim 5 (14”, 8) maj 2023 b/d Lenovo Legion Y34wz-30 sierpień 2023 999 dolarów Lenovo Legion R45w-30 lipiec 2023 1199 dolarów Lenovo LOQ 16 (16IRH8 / 16APH8) maj-czerwiec 2023 1149 dolarów Lenovo LOQ 15 (15IRH8 / 15APH8) kwiecień-maj 2023 899 dolarów Lenovo LOQ Tower (17IRB8) kwiecień 2023 979 dolarów

Jeżeli Lenovo udałaby się sztuka wydania 15-calowych urządzeń z serii LOQ poniżej 5000 złotych, to trudno byłoby przejść obojętnie obok laptopa w tej cenie z nowoczesną kartą graficzną, wydajnym CPU i pamięciami DDR5, choć i większy model prezentuje się równie interesująco.

Polskie ceny urządzeń poznamy najpewniej już niedługo.