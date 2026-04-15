Nowy smartfon Xiaomi ujrzał światło dzienne. A potem zniknął

Na globalnej stronie chińskiego producenta pojawił się nowy smartfon Xiaomi Poco C81 Pro, lecz długo na niej nie pobył, ponieważ usunięto poświęconą mu podstronę. Mleko jednak się rozlało – wiadomo już, co zaoferuje ten model.

Nowy smartfon Xiaomi – Poco C81 Pro – zapowiedziany (przedwcześnie)

To nie pierwszy raz, gdy jakiś producent przedwcześnie „naciska guzik” i publikuje informacje na temat nowego urządzenia. Tak też stało się w tym przypadku. Smartfon Xiaomi Poco C81 Pro zniknął już z globalnej strony, ale wcześniej zdołał zdradzić wszystkie informacje na swój temat.

Model ten będzie kolejnym budżetowcem w ofercie chińskiego producenta, kuszącym klientów dużym wyświetlaczem i akumulatorem o dużej pojemności. Xiaomi postanowiło bowiem umieścić w nim 6,9-calowy ekran LCD, cechujący się rozdzielczością HD+, który odświeży obraz z częstotliwością nawet 120 Hz.

Poco C81 Pro (źródło: Xiaomi via Mundo Xiaomi)

Z kolei akumulator pochwali się pojemnością 6000 mAh. Obsłuży on jednak ładowanie o nieimponującej już mocy, bo zaledwie 15 W, co w praktyce oznacza, że będzie potrzebował dużo czasu, aby naładować się do 100%.

Smartfon Poco C81 Pro napędzi natomiast procesor Unisoc T7250 (12 nm) z dwoma rdzeniami Arm Cortex-A75 1,8 GHz i sześcioma Arm Cortex-A55 1,6 GHz oraz układem graficznym Arm Mali-G57 850 MHz. Do kompletu będzie tylko 4 GB RAM LPDDR4X i od 64 do nawet 256 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji) typu UFS 2.2.

Nowy smartfon Xiaomi zaoferuje swoim właścicielom również 13 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie, a także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM, slot na kartę microSD, złącze słuchawkowe 3,5 mm i fabrycznie zainstalowany system Android z HyperOS 3.

Wiadomo też, że smartfon Poco C81 Pro będzie miał wymiary 171,56×79,47×8,15 mm, ważył 208 gramów i występował w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej i niebieskiej.

Smartfon Poco C81 Pro jest już dostępny w Polsce jako Redmi A7 Pro

Choć smartfon Poco C81 Pro nie pojawił się jeszcze w sklepach, w Polsce można już kupić model Redmi A7 Pro w wersji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej za 479 złotych. To promocyjna cena, obowiązująca do 26 kwietnia 2026 roku (regularna to bowiem 549 złotych).