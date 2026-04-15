Atak hakerski na Booking.com. Co z danymi użytkowników?

Korzystałeś z Booking.com? Niewykluczone, że Twoje dane trafiły w ręce hakerów. Firma potwierdziła atak.

Booking.com znlazł się na celowniku hakerów

Nie mamy dobrych informacji dla użytkowników Booking.com. Otóż przedstawiciele platformy potwierdzili, że cyberprzestępcy mogli uzyskać dostęp do danych osobowych klientów – chodzi m.in. o imiona, nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonów i szczegóły rezerwacji. Do tego mogły dojść wszystkie pozostałe dane, którymi klienci dzielili się z hotelami i innymi obiektami noclegowymi. Naruszenie ma jednak nie dotyczyć informacji finansowych.

Na wstępie należy też zaznaczyć, że klienci – przynajmniej niektórzy i miejmy nadzieję, że ci faktycznie narażeni – otrzymują wiadomości od Booking.com. Platforma ostrzega w nich o potencjalnym naruszeniu danych, które mogły trafić w ręce nieautoryzowanych osób trzecich. Wymieniane są też typy danych – te, które podałem już na początku. Pojawia się jeszcze wzmianka o zmianie numeru PIN dokonanej rezerwacji, co ma być podyktowane względami bezpieczeństwa.

Serwis TechCrunch, powołując się na informacje otrzymane od rzeczniczki Booking.com, dodaje, że platforma zauważyła podejrzaną aktywność, w której nieautoryzowane osoby trzecie miały uzyskać dostęp do niektórych informacji o rezerwacjach klientów. Po odkryciu tego naruszenia zespół Booking.com podjął działania w celu rozwiązania problemu.

Niestety, nie poznaliśmy szczegółów. Nie wiemy chociażby, ilu użytkowników platformy mogło paść ofiarą ataku. Miejmy jednak nadzieję, że Booking.com nie zamierza w tej kwestii milczeć i niebawem ujawni więcej informacji.

Należy zachować szczególną ostrożność

Przede wszystkim klienci Booking.com nie powinni panikować. Na ten moment jest zbyt mało informacji, więc problem może dotyczyć zarówno dużej grupy osób, jak i tylko niewielkiego odsetka wszystkich użytkowników tej platformy. Warto jednak już teraz zachować szczególną ostrożność. Zwłaszcza że cyberprzestępcy mogą przeprowadzać ataki z wykorzystaniem zdobytych danych.

Jedna z ofiar powiedziała serwisowi TechCrunch o nietypowej wiadomości phishingowej, którą otrzymała dwa tygodnie temu. Hakerzy mieli wysłać wiadomość z danymi osobowymi i szczegółami rezerwacji za pośrednictwem WhatsAppa. Podobnych sytuacji może być więcej w najbliższej przyszłości.