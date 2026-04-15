Google udostępnia nową aplikację. Opanuje komputery

Jej testy trwały ponad pół roku i wreszcie jest gotowa, by opanować urządzenia pierwszych użytkowników. Chodzi o aplikację Google na komputery z systemem Windows, która wynosi sztuczną inteligencję poza ramy przeglądarki internetowej.

Nowa aplikacja Google opanuje komputery. Zapamiętaj skrót Alt + Spacja

Nowa aplikacja Google pozwala działać na komputerze z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zupełnie tak samo jak w przeglądarce internetowej i na smartfonie. Krótko mówiąc: można na przykład zaznaczyć element na ekranie i poszukać informacji na jego temat (tak jak z Circle to Search), a także streszczać dokumenty, redagować teksty, dokonywać tłumaczeń czy też wyszukiwać pliki z poziomu dowolnego miejsca na pececie.

U podstaw aplikacji Google stoi, oczywiście, sztuczna inteligencja amerykańskiego producenta, w tym asystent Gemini oraz narzędzie Obiektyw. Jest też w pełni kompatybilna z innymi usługami giganta z Mountain View, takimi jak wyszukiwarka czy Dysk Google.

Po zainstalowaniu aplikacji na komputerze, użytkownik może skorzystać z pomocy sztucznej inteligencji w dowolnym momencie, wciskając równocześnie klawisze Alt + Spacja. Wówczas na ekranie pojawi się pływające okienko będące właściwie kopią 1:1 Trybu AI z wyszukiwarki Google. Po uzyskaniu odpowiedzi zaś można wrócić do swoich zadań i wszystko to odbywa się bez konieczności przełączania się do przeglądarki, a nawet bez tracenia z oczu okna programu, z którego aktualnie się korzysta.

Aplikacja Google na komputery z systemem Windows już dostępna, ale…

Firma Google oficjalnie ogłosiła, że jej nowa aplikacja jest już dostępna do pobrania na komputery z systemem Windows 11 lub Windows 10 i mogą z niej skorzystać użytkownicy z całego świata. Niestety, jak na razie jedynym obsługiwanym językiem jest angielski, co poważnie ogranicza jej praktyczność w naszym kawałku świata.

Poznaj też Umiejętności w Google Chrome

Pozostając w temacie firmy Google i jej sztucznej inteligencji, warto wspomnieć też o funkcji Umiejętności, która pojawiła się w przeglądarce Chrome. Dzięki niej użytkownicy mogą zapisywać (by później ponownie wykorzystywać) swoje najbardziej przydatne zapytania (prompty). Sprawia to, że przy powtarzalnych zadaniach nie trzeba za każdym razem wydawać polecenia od nowa – wystarczy wybrać Umiejętność z listy.

Użytkownik może zapisać własne Umiejętności, jak i skorzystać z katalogu przygotowanego przez firmę Google. Funkcja jest dostępna na komputerach z systemami Windows, Mac i ChromeOS, ale – niestety, ponownie – wyłącznie w języku angielskim.