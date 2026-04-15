Starlinki Elona Muska zagrożone. Amazon zrobił ogromny krok naprzód

Amazon buduje konkurencyjną sieć dla Starlinków Elona Muska. Pomoże mu w tym istniejąca konstelacja satelitów oraz sukcesywnie powiększany system Leo.

Amazon tworzy potężną konkurencję dla Elona Muska

Amerykańskie przedsiębiorstwo właśnie stało się jeszcze potężniejszą konkurencją dla usług Elona Muska. Amazon ogłosił ostateczne zawarcie umowy dotyczącej fuzji z Globalstar – operatorem konstelacji satelitów ulokowanych na niskiej orbicie okołoziemskiej.

W planach jest zwiększenie istniejącej floty Globalstar o nowe satelity, działające równolegle z systemem szerokopasmowym Leo oraz z planowanym systemem Direct-to-Device. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z zamysłem Amazona, od 2028 roku system Leo ma zostać wzmocniony technologią D2D nowej generacji.

Jak deklaruje firma, system Leo będzie mógł uzupełnić swoje usługi we własnej sieci satelitarnej i tym samym rozszerzyć zasięg komórkowy dla klientów znajdujących się poza zasięgiem sieci naziemnych. Rozwiązanie to ma w praktyce zapewnić większą prędkość i lepszą wydajność dla klientów. Docelowo cały system Leo ma obejmować tysiące zaawansowanych satelitów ulokowanych na niskiej orbicie okołoziemskiej, oferując przepustowość wystarczającą dla setek milionów klientów.

Wygląda na to, że sieć Leo może niebawem stać się silną konkurencją dla rozwijanej przez Elona Muska sieci opartej na satelitach Starlink. Jednocześnie warto przypomnieć, że od marca 2026 roku w Polsce obowiązują nowe ceny Starlink.

Amazon łączy siły z Globalstar (źródło: Amazon)

Amazon i Apple łączą siły

Amazon zawarł też umowę z Apple. Dzięki niej sieć Leo ma oferować usługi satelitarne właścicielom iPhone’ów i zegarków Apple Watch. Jedną z takich usług ma być przesyłanie ratunkowego SOS do służb lub rodziny przez satelitę, gdy użytkownik znajdzie się poza zasięgiem sieci. Warto przypomnieć, że Globalstar obecnie oferuje ratunkowe usługi satelitarne w iPhone’ach 14 i nowszych, a także w zegarkach Apple Watch Ultra 3.

Z przekazanych informacji wynika, że Amazon chce też zawrzeć współpracę z operatorami sieci komórkowych i innymi przedsiębiorstwami. Celem tych działań ma być stworzenie niezawodnej i szybkiej łączności z każdego miejsca na świecie. Jak deklaruje Panos Panay – starszy wiceprezes ds. urządzeń i usług w Amazon – miliardy klientów mieszkają, podróżują i działają w miejscach poza zasięgiem istniejących sieci, a my uruchomiliśmy Amazon Leo, aby pomóc w pokonaniu tej przepaści.