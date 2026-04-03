W tej cenie ten smartfon pozamiata. Samsung nie ma szans

Samsung Galaxy A57 nie będzie miał szans z tym smartfonem. Ten w podobnej cenie zaoferuje bowiem znacznie lepszą specyfikację. I będzie dostępny w Europie.

Samsung Galaxy A57 zostanie zaorany przez smartfon Honor 600 Pro

Choć smartfon Honor 600 Pro, podobnie jak i Honor 600 bez żadnego dopisku, będzie (za) mocno przypominał iPhone’a 17 Pro, to z pewnością stanie się obiektem zainteresowania wielu klientów, ponieważ połączy atrakcyjną specyfikację techniczną z zaskakującą ceną.

Honor 600 Pro (źródło: WinFuture)

Renomowany informator, Roland Quandt, przekazał, że smartfon Honor 600 Pro w konfiguracji z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej będzie kosztował w Europie… około 600 euro, co dziś jest równowartością ~2570 złotych.

To zaskakująca cena, ponieważ za smartfon Honor 400 Pro w takiej samej wersji pamięciowej trzeba było zapłacić w Polsce 3299 złotych, a więc znacznie więcej. Równocześnie za zaprezentowany 25 marca 2026 roku Samsung Galaxy A57 w topowej konfiguracji 8/256 GB producent z Korei Południowej życzy sobie… 2569 złotych (choć aktualnie jest promocja na Galaxy A57 8/256 – można go kupić za 2439 złotych).

Smartfon Honor 600 Pro zmasakruje Samsunga Galaxy A57 stosunkiem ceny do specyfikacji

Więcej RAM (12 GB vs 8 GB) i pamięci wbudowanej (512 GB vs 256 GB) w podobnej cenie już stanowi mocny argument, żeby wybrać smartfon Honor 600 Pro, jednak to nie koniec jego przewag nad Samsungiem Galaxy A57.

Smartfon Honor 600 Pro będzie bowiem miał procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite oraz 200 Mpix aparat główny i do tego teleobiektyw, a także – wisienka na torcie – akumulator o pojemności 9000 mAh. Do tego zaoferuje 6,57-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. A to wszystko, przypominam, w podobnej cenie.

Honor 600 Pro vs Samsung Galaxy A57 – porównanie specyfikacji (przed premierą)

Honor 600 Pro

(specyfikacja nieoficjalna) Samsung Galaxy A57 Wyświetlacz OLED

6,57 cala

1,5K

120 Hz Super AMOLED+

6,7 cala

Full HD+

2340×1080 pikseli

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) Exynos 1680 (4 nm) RAM 12 GB 8 GB Pamięć wbudowana 512 GB 128/256 GB Akumulator 9000 mAh 5000 mAh

ładowanie do 45 W Aparat – główny 200 Mpix z OIS

– ultraszerokokątny

– teleobiektyw – główny 50 Mpix z OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix

– 5 Mpix do zdjęć makro Regularna cena ~600 euro 2309 złotych (128 GB)

2569 złotych (256 GB)

To co, który kolor smartfona Honora wybieracie?