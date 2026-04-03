Klienci Play dalej nie muszą za to płacić. Operator przedłuża promocję

Pod koniec 2025 roku Play poinformował o nawiązaniu współpracy z Warner Bros. Discovery w Polsce, dzięki czemu jego klienci zyskali dostęp do nowego kanału, na dodatek bez opłat. Dziś operator przekazał, że przedłuża promocję oraz uprzedził, co się stanie, gdy się ona zakończy.

Eurosport 3 i Eurosport 4 (dalej) za darmo w Play

Od końca grudnia 2025 roku klienci Play mogą oglądać zmagania sportowe na kanale Eurosport 3, który w dodatku został udostępniony im za darmo. Dzięki temu mogli śledzić m.in. rywalizację sportowców podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026 oraz spotkania w ramach ligi NBA.

Darmowy dostęp do Eurosport 3 miał zakończyć się 31 marca 2026 roku, ale dziś operator poinformował, że jego klienci wciąż mogą oglądać emitowane na nim materiały za darmo – do 15 kwietnia 2026 roku włącznie.

Ponadto klienci Play mogą również oglądać wydarzenia sportowe na kanale Eurosport 4, który też wszedł – podobnie na stałe – do oferty telewizyjnej operatora. Dostęp do niego także jest darmowy do 15 kwietnia 2026 roku.

Tym samym można bezpłatnie obejrzeć mecze NBA (w tym w fazie play-off) i tenisa z turniejów Wielkiego Szlema (jak na przykład Roland Garrol), a także relacje z cyklu Speedway Grand Prix i innych dużych wydarzeń sportowych.

Darmowe okno otwarte jest dostępne dla klientów Play, którzy mają wykupioną Telewizję Max i Telewizję Nowej Generacji oraz abonentów Usług Multimedialnych w pakietach Select, Max i Max Premium.

Ile potem będzie kosztował dostęp do kanałów Eurosport 3 i Eurosport 4 w Play?

Osoby, które podpiszą nową umowę na Telewizję Max lub Max Premium albo Telewizję Nowej Generacji z pakietem Sport otrzymają dostęp do kanałów Eurosport 3 i Eurosport 3 w ramach abonamentu – bez dodatkowych opłat.

Z kolei osoby, które już mają aktywną umowę na telewizję, mogą aneksować ją do 15 kwietnia 2026 roku, aby uzyskać stały dostęp do kanałów Eurosport 3 i Eurosport 4. Od 16 kwietnia 2026 roku natomiast otrzymają go klienci posiadający pakiet Max Premium (w jego ramach), a pozostali będą musieli dopłacić 10 złotych miesięcznie.

Dla abonentów Usług Multimedialnych przygotowano ponadto ofertę z umową na pół roku (6 miesięcy) z opłatą w wysokości 5 złotych miesięcznie za dostęp do kanałów Eurosport 3 i Eurosport 4, po czym opłata wzrośnie do 10 złotych za miesiąc.

