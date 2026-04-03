Cena Vivo X300 Ultra w Europie będzie jednak niższa

Smartfon Vivo X300 Ultra został oficjalnie zaprezentowany 30 marca 2026 roku. Nie poznaliśmy wówczas jego ceny, ale według nowych informacji ma być tańszy niż mówiło się do tej pory.

Smartfon Vivo X300 Ultra będzie tańszy… ale wciąż drogi

Aktualnie znana jest tylko cena Vivo X300 Ultra w Chinach, gdzie wynosi:

6999 juanów (równowartość około 3770 złotych) za wersję 12/256 GB,

7499 juanów (~4040 złotych) za wariant 12/512 GB,

7999 juanów (~4310 złotych) za konfigurację 16/512 GB.

Ponadto w sprzedaży jest wersja 16 GB/1 TB z obsługą łączności satelitarnej za 8999 juanów (~4850 złotych) i 16 GB/1 TB z „zestawem fotografa” za 11999 juanów (~6460 złotych). Ceny w Chinach (po bezpośrednim przeliczeniu na złotówki) nigdy nie przekładają się jednak na ceny w Europie.

Informacje na temat Vivo X300 Ultra przed premierą wskazywały, że w Europie będzie on kosztował nawet 2000 euro, co dziś jest równowartością około 8560 złotych. To kwota, przy której cena Huawei Pura 80 Ultra 16/512 GB i Xiaomi 17 Ultra 16 GB/1 TB blednie (w obu przypadkach było to – szokujące – 6999 złotych).

Renomowany informator, Roland Quandt, przekazał jednak, że cena Vivo X300 Ultra w konfiguracji 16 GB/1 TB w Europie będzie niższa – konkretniej ma wynosić 1900 euro, co dziś jest równowartością ~8130 złotych. Oczywiście, 100 euro (~430 złotych) nie jest dużą różnicą, jednak nie sposób nie uznać tego za dobrą wiadomość dla (portfeli i kont) klientów.

Klienci będą mogli jednak wydać też więcej, ponieważ w sprzedaży dostępny będzie również zestaw, składający się ze smartfona oraz zestawu fotograficznego z telekonwerterem – jego cena (podobno) ma wynosić już ~2300 euro (~9840 złotych).

Chociaż kwota ta może szokować, to trzeba jednak przypomnieć, że smartfon Vivo X300 Ultra nie jest skierowany do nawet bardziej wymagających, ale wciąż „przeciętnych” klientów (czyli takich, którzy kupują flagowce pokroju Samsunga Galaxy S26 Ultra), tylko do osób, które wykorzystają i zmonetyzują jego potencjał fotograficzny. Jest to bowiem sprzęt, który można wykorzystać w profesjonalny sposób i zarobić na nim (szczególnie w połączeniu z dedykowanymi akcesoriami).

Oferta premierowa na Vivo X300 Ultra będzie kusząca

Polski oddział chińskiego producenta był (i wciąż jest) bardzo oszczędny, jeśli chodzi o informacje dotyczące oferty premierowej. Przekazał jedynie, że można jej się spodziewać, ale teraz zainteresowani klienci mogą zyskać kod rabatowy o wartości 500 złotych. Polska premiera zaplanowana jest na 16 kwietnia 2026 roku.

Na austriackiej stronie marki można jednak znaleźć informację na temat oferty premierowej. W jej ramach klienci, którzy kupią smartfon Vivo X300 Ultra, dostaną w prezencie:

zestaw Pro-Video-Rig-Kit o wartości 499 euro,

roczną ochronę wyświetlacza,

trzyletnią gwarancję na urządzenie,

pięcioletnią gwarancję na akumulator.

Ponadto będą mogli otrzymać rabat w wysokości 50% na zakup:

zestawu fotograficznego (za 299,50 euro),

torby do noszenia (za 49,50 euro),

ładowarki o mocy 100 W (za 34,50 euro).

Nie wiadomo jednak, czy taka sama oferta będzie dostępna dla klientów w Polsce. Jest na to szansa, lecz pewności nie ma.