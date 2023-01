Jeśli narzekacie, że w Polsce jest zbyt dużo serwisów VOD do wyboru i nie możecie się zdecydować na jeden konkretny, dlatego opłacacie subskrypcję w kilku różnych, to nie mamy dla Was dobrych wiadomości. Nowa platforma SkyShowtime intensywnie przygotowuje się do startu w Polsce, który planowany jest już niedługo. Co będzie można obejrzeć?

Serwis SkyShowtime przygotowuje się do debiutu w Polsce

Wejście tej platformy do Polski zostało zapowiedziane już w sierpniu 2021 roku, czyli blisko półtora roku temu. Od tamtej pory SkyShowtime regularnie o sobie przypomina i cały czas zapewnia, że nie zmienił planów odnośnie ekspansji na europejskim rynku, w tym również w Polsce, gdzie konkurencja jest naprawdę bardzo mocna i zróżnicowana.

SkyShowtime skrupulatnie przygotowuje się do startu na kolejnych rynkach w Europie. Kolejnych, ponieważ na pierwsze platforma weszła już we wrześniu 2022 roku. Serwis postarał się, aby zarówno obecni, jak i przyszli subskrybenci mieli co oglądać i zdecydowali się pozostać płacącymi użytkownikami jak najdłużej.

Dziś SkyShowtime and Warner Bros. Discovery ogłosili podpisanie umowy, na mocy której serwis VOD będzie mógł oferować możliwość obejrzenia aż 21 oryginalnych produkcji HBO Max. Co ważne, jest to umowa na wyłączność (w Europie) – dzięki niej platforma nabyła prawa do 168 odcinków (ponad 150 godzin wideo), a do tego udostępni jako pierwsza na świecie trzy zupełnie nowe seriale jako SkyShowtime Originals: ID (Finlandia i Szwecja), The Winner (Czechy i Słowacja) i Warszawianka (Polska).

źródło: Sky Group

Ponadto serwis jako pierwszy wyemituje drugi sezon Por H o Por B (Hiszpania; pierwszy również pojawi się w bibliotece) oraz będzie udostępniał ekskluzywnie produkcje, które miały wcześniej premierę na HBO Max, m.in. Beartown, Lust (Szwecja), Beforeigners (Norwegia), Kamikaze (Dania) i The Informant (Węgry).

Na mocy umowy z Warner Bros. Discovery SkyShowtime zapewnił sobie też możliwość nabycia ogólnoświatowych praw do wszelkich odnowionych programów oraz zamówienia nowych sezonów kilku programów, a także wyłączną możliwość oferowania wielu sezonów 12 seriali z HBO Max od marca 2023 roku. Do tego wszystkiego SkyShowtime zaoferuje również filmy i seriale od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock.

Kiedy serwis SkyShowtime będzie dostępny w Polsce?

Obecnie platforma dostępna jest na 12 rynkach. We wrześniu 2022 roku wystartowała w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji, a następnie w listopadzie w Holandii i Portugalii. Od grudnia mogą z niej korzystać również mieszkańcy Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Serbii i Słowenii.

Na pozostałych rynkach w Europie, tj. Albanii, Andorze, Czechach, Hiszpanii, Kosovo, Macedonii Północnej, Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech start planowany jest w pierwszym kwartale 2023 roku, aczkolwiek konkretne daty jeszcze nie padły.

Docelowo SkyShowtime ma być dostępny w Europie na 22 rynkach w 18 różnych językach.