Ten tablet może Ci się spodobać. Jego cena również

Na rynku jest wiele tabletów, na których wzrok sam się zatrzymuje – czy to z uwagi na ich design, czy cenę. W przypadku nowego CHUWI HiPad XPro mogą się Wam spodobać oba ta aspekty. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży, na dodatek w specjalnej promocji.

Specyfikacja tabletu CHUWI HiPad XPro jest satysfakcjonująca

Uwagę na ten model zwraca jego design, który z jednej strony jest bardzo prosty (dosłownie – spójrzcie na płaskie krawędzie boczne i panel tylny), ale z drugiej właśnie przez to efektowny. Szczególnie że ramki dookoła wyświetlacza są dość wąskie, ale nie na tyle, aby nie dało się chwycić urządzenia bez obaw, że przypadkiem dotknie się ekran wnętrzem dłoni, co wywoła niepożądaną reakcję.

Wyświetlacz w tym tablecie ma przekątną 10,51 cala i rozdzielczość 1920×1200 pikseli (producent określa ją mianem „Full HD+”, co de facto jest błędem). Ponadto ekran cechuje się jasnością 360 cd/m2 i proporcjami 16:10 oraz obsługuje Widevine L1, dzięki czemu można bez problemu streamować wideo w wysokiej rozdzielczości (minimum 1080p).

Według producenta wciągający ma być jednak nie tylko wyświetlacz, ale też dźwięk, ponieważ na pokładzie urządzenia znajdują się aż cztery głośniki z dźwiękiem stereo. Z kolei za to, aby to wszystko działało płynnie i zgodnie z oczekiwaniami użytkownika, zadbać ma ośmiordzeniowy procesor UNISOC T616 z dwoma rdzeniami Arm Cortex-A75 2,0 GHz i sześcioma Arm Cortex-A55 1,8 GHz oraz układem graficznym Mali G57.

Tablet CHUWI HiPad XPro dysponuje również 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (odczyt i zapis danych z prędkością do 550 MB/s) z możliwością dodania karty microSD o pojemności do 1 TB oraz trzema aparatami: 8 Mpix na przodzie i zestawem 13 Mpix + 0,3 Mpix do pomiaru głębi na tyle. Ponadto użytkownicy dostaną do dyspozycji dwa sloty na karty SIM ze wsparciem dla 4G na obu.

Urządzenie fabrycznie pracuje na systemie Android 12, a zasili je akumulator o pojemności 7000 mAh/26,6 Wh (ładuje się go przez port USB-C ze wsparciem dla USB OTG). Całość ma wymiary 264,4×161,51×7,3 mm i waży ~500 gramów.

Cena, gdzie kupić

HiPad XPro jest już dostępny w oficjalnym sklepie CHUWI na platformie AliExpress za 903,73 złotych, jednak korzystając z promocji kodu rabatowego (który trzeba odebrać ręcznie) można go kupić za ~800 złotych. Promocja kończy się 14 stycznia 2023 roku o godzinie 8:59 czasu polskiego.