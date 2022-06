Co za zwrot akcji – vivo X80 Pro zadebiutował dziś w Polsce, a na horyzoncie już jest lepsza wersja

To najgorszy możliwy moment na pojawienie się takich informacji. Dziś bowiem vivo X80 Pro oficjalnie zadebiutował na globalnym rynku, w tym także w Polsce, a już pojawiły się informacje, które mogą powstrzymać wiele osób przed zakupem tego wypasionego flagowca.

Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw

Na kilkanaście godzin przed globalną premierą wyciekła cena vivo X80 Pro w Europie. Dziś okazało się jednak, że smartfon będzie kosztował właśnie 1099 euro w Austrii, podczas gdy w innych krajach ma być droższy – na przykład w Bułgarii, Słowenii i Hiszpanii klienci zapłacą za niego 1199 euro, a w Niemczech i we Włoszech już 1299 euro. Cena vivo X80 Pro w Polsce została natomiast ustalona na 5999 złotych (~1285 euro).

W Polsce smartfon będzie dostępny w sprzedaży od 27 czerwca 2022 roku (poniedziałek). Producent dziś nie poinformował o żadnej ofercie przedsprzedażowej, ale niewykluczone, że to nadrobi, ponieważ po prostu aż się o to prosi. Dla przypomnienia, do OPPO Find X5 Pro, który również zadebiutował w cenie 5999 złotych, OPPO dorzucało w prezencie ładowarkę indukcyjną o mocy 50 W oraz słuchawki OPPO Enco X i 2-letnią ochronę ekranu, a więc zestaw gratisów o sporej, łącznej wartości.

Nadchodzi vivo X80 Pro+

Kurz po globalnej premierze vivo X80 Pro jeszcze nie zdążył opaść, a już na horyzoncie pojawiła się lepsza wersja. Według najnowszych informacji, do globalnej premiery przygotowany jest model vivo X80 Pro+. Smartfon ma zadebiutować oficjalnie na świecie w październiku 2022 roku, czyli już za około cztery miesiące.

Premiera vivo X80 Pro+ w październiku 2022 roku to jednak „wstępny” termin, ponieważ wiele zależeć będzie od sytuacji na świecie i w łańcuchach dostaw. Warto zauważyć, że na tę chwilę vivo nie ma w ofercie takiego smartfona, więc nie zostanie on po prostu „wyeksportowany” z Chin jak vivo X80 Pro.

W związku z tym, że to dopiero pierwsza wzmianka o vivo X80 Pro+, nie mamy wiele informacji na jego temat. Na ten moment mówi się tylko, że smartfon zostanie wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ponadto na jego panelu tylnym mają znaleźć się cztery aparaty, w tym aż trzy o rozdzielczości 50 Mpix (z czego jeden z matrycą JN1, a drugi z sensorem JN2) i jeden o wielkości 48 Mpix. Chodzą też słuchy o wsparciu dla ładowania przewodowego o mocy 120 W.