Na autostradzie A4 otwarto dodatkowe bramki, ale opłata będzie wyższa

Autostrada A4 Katowice-Kraków doczekała się otwarcia dodatkowych bramek poboru opłat. Płacący standardowo będą musieli przełknąć też zmianę ceny. Na szczęście videotolling wciąż będzie wyraźnie tańszy.

Dodatkowe bramki tylko dla płatności automatycznych

By rozładować nieco ruch podczas zbliżającego się sezonu wakacyjnego, koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków uruchomił w Mysłowicach i w Balicach dodatkowe bramki z przeznaczeniem wyłącznie dla kierowców korzystających z płatności automatycznych. To dobre wieści dla opłacających przejazd za pomocą aplikacji – dla reszty niekoniecznie.

Dokładniej rzecz ujmując, kierowcy korzystający z videotollingu za pomocą aplikacji, a także elektronicznego poboru opłat A4Go mają (obok funkcjonującego od grudnia 2016 r. pomarańczowego pasa skrajnej lewej bramki) do dyspozycji dwa kolejne pasy. Jeden z nich obsługuje pojazdy osobowe i ciężarowe, a drugi tylko pojazdy ciężarowe. Te dwa dodatkowe pasy funkcjonują jako automatyczne w sytuacji dużego natężenia ruchu pojazdów z aplikacjami i elektronicznym poborem opłat.

Z pomarańczowych pasów skorzystamy, mając aplikację Autopay, IKO, mPay, SkyCash, Orlen Flota czy A4Go i Telepass.

e-bilet autostradowy w różnych aplikacjach (fot. Tabletowo.pl)

Zmiany wysokości opłat za autostradę A4

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska, która zarządza odcinkiem autostrady A4 Katowice – Kraków, zapowiedziała zmiany w cenniku. Od 4 lipca zwiększa się opłata dla kat. 1 do 13 złotych (wcześniej 12 złotych) na każdym placu poboru. Oznacza to, że przejazd całą autostradą wzrośnie do 26 złotych.

Opłaty za transakcje automatyczne nadal będą o 3 złote niższe, a więc wyniosą 10 złotych na każdym placu poboru. Różnica między tradycyjną opłatą a videotollingiem widocznie się powiększa.

Co prawda nie są to jakieś skandaliczne podwyżki, ale z pewnością nie ucieszą tych, którzy przemierzają autostradę A4 regularnie. Im zdecydowanie bardziej opłaci się poświęcenie chwili na skonfigurowanie aplikacji, dzięki której będzie można korzystać z automatycznych bramek.