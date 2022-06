Lata czekania. Wreszcie przeniesiemy dane WhatsApp z Androida na iPhone’a

Kiedy zmieniamy telefon ze smartfona z Androidem na iPhone’a, zabezpieczenia iOS blokują niektóre funkcje, na przykład bezproblemowe przenoszenie danych użytkownika. WhatsApp pozwoli w końcu zaimportować historię czatów na nowego iPhone’a.

Reklama

Przenoszenie danych w WhatsApp

WhatsApp jest o tyle specyficznym komunikatorem, że nie kojarzy użytkownika z kontem mailowym, a z numerem telefonu. Wprowadza to pewne ograniczenia – na przykład nie da się jednocześnie być zalogowanym na dwóch urządzeniach mobilnych. Inne problemy mogą pojawić się podczas przesiadki z jednego telefonu na drugi.

Do niedawna przenoszenie danych między jednym smartfonem z Androidem a drugim było mocno ograniczone. Najpierw ułatwiono to użytkownikom smartfonów Samsunga, by następnie odblokować opcję przenoszenia historii czatów dla wszystkich posiadaczy urządzeń z nowszą wersją systemu Google.

Ci, którzy postanowili opuścić rezerwat Tima Cooka i porzucić iPhone’a na rzecz sprzętu z Androidem także nie mieli większych problemów z uruchomieniem WhatsAppa na nowym smartfonie. Migracja jest w takim wypadku płynna. W drugą stronę nie jest już tak różowo, bo iOS jest znacznie bardziej hermetyczny i nie pozwoli Androidowi ot tak wprowadzić jakichś danych do pamięci iPhone’a.

Przenoszenie WhatsAppa z Androida na iOS

Jak wynika ze strony pomocy WhatsApp, uruchomiono już możliwość przeniesienia archiwum czatów WhatsApp między smartfonem z Androidem a iPhonem. Jest jednak kilka wymagań, które użytkownik musi spełnić:

System operacyjny Android Lollipop, SDK 21 lub nowszy albo Android 5 lub nowszy na urządzeniu z Androidem;

iOS 15.5 lub nowszy na iPhonie;

Aplikacja Move to iOS zainstalowana na telefonie z Androidem;

Aplikacja WhatsApp na iOS w wersji 2.22.10.70 lub nowszej na nowym urządzeniu;

Aplikacja WhatsApp na Androida w wersji 2.22.7.74 lub nowszej na starym urządzeniu;

Korzystanie z tego samego numeru telefonu na nowym i starym urządzeniu;

Nasz iPhone musi być nowy lub muszą być przywrócone ustawienia fabryczne, aby możliwe było sparowanie z aplikacją Move to iOS i przeniesienie danych z telefonu z Androidem;

Obydwa urządzenia muszą być podłączone do zasilania;

Obydwa urządzenia muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi lub urządzenie z Androidem musi być połączone z hotspotem iPhone’a.

Szczególnie istotne jest, by iPhone nie miał aktywowanej aplikacji WhatsApp – przenosin danych można dokonać tylko podczas wstępnej konfiguracji smartfona, przy skorzystaniu z aplikacji Przenieś do iOS.

Ta aplikacja będzie konieczna do sprawnego przerzucenia danych WhatsAppa, jeśli zmieniamy telefon na iPhone’a

Co prawda nie wydaje się to zbyt wygodne, ale najwyraźniej to jedyny sposób, by nie narażać iPhone’a na ryzyko wykorzystania transferu danych WhatsApp do niewłaściwych celów.

Jeśli więc planujemy w najbliższym czasie zmianę smartfona na coś z nagryzionym jabłkiem w logo, WhatsApp znacznie ułatwił nam wznowienie kontaktów z naszymi znajomymi.