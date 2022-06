Jutro premiera, już dziś jest znana cena vivo X80 Pro w Europie. Nie będzie tanio

Z jakichś, nieznanych nam powodów seria vivo X70 nie trafiła do Europy. Klientów powinno więc ucieszyć, że już jutro vivo X80 Pro zadebiutuje w Polsce. Mniej zadowoleni będą natomiast z wysokości ceny najnowszego flagowca chińskiego giganta.

Cena vivo X80 Pro w Europie ujawniona przed oficjalną premierą 15 czerwca 2022 roku

Wiele osób było rozczarowanych, że vivo X70 nie trafił do sprzedaży w Polsce. Producent planuje jednak wprowadzić do kraju nad Wisłą model vivo X80 Pro. Na oficjalnym profilu marki pojawiła się informacja, że smartfon będzie dostępny już od 15 czerwca 2022 roku, czyli od jutra!

Jeszcze przed oficjalną premierą na Starym Kontynencie ujawniona została jednak cena vivo X80 Pro w Europie – według przedpremierowych doniesień ma ona wynosić 1099 euro, co jest równowartością ~5100 złotych. To ogromny skok względem ceny vivo X60 Pro, który kosztował na start 799 euro i 3699 złotych. Aż na usta ponownie ciśnie się, że tanio to już było.

Nadal jednak nie wiemy, jaka będzie cena vivo X80 Pro w Polsce. Producent ujawni ją dopiero za kilkanaście godzin. Liczymy również na atrakcyjną ofertę przedsprzedażową z gratisami o wysokiej wartości. W końcu klienci, którzy jako pierwsi zdecydują się kupić smartfon za ponad 5000 złotych, zasługują na specjalne traktowanie, szczególnie że vivo nie ma mocnej pozycji w segmencie high-end.

Co zaoferuje vivo X80 Pro?

Seria vivo X80 została zaprezentowana w Chinach już pod koniec kwietnia 2022 roku i składa się z dwóch modeli: vivo X80 z procesorem MediaTek Dimensity 9000 oraz vivo X80 Pro z układami Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i MediaTek Dimensity 9000. Na oficjalnej, polskiej stronie marki widnieje jednak informacja, że do Polski trafi wersja z platformą mobilną Snapdragon (wraz z chipem vivo V1+).

Ponadto umieszczono na niej informację, że smartfon zaoferuje ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych 3D o dużej powierzchni (z funkcją odczytu dwóch palców naraz) oraz obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 80 W i indukcyjne 50 W.

Specyfikacja vivo X80 Pro

O ile na polskiej stronie vivo umieszczono jedynie ww. informacje, o tyle witryna vivo Global podaje pełną specyfikację najnowszego flagowca marki. Dzięki temu dowiadujemy się, że do sprzedaży na rynku globalnym trafi wyłącznie wersja z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej w kolorze Cosmic Black.

vivo X80 Pro zaoferuje również 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości WQHD+ 3200×1440 pikseli (517 ppi) z matrycą LTPO, 10-bitową głębią koloru i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 60 Hz/120 Hz, aparaty 32 Mpix (f/2.45) na przodzie i 50 Mpix (f/1.57) + 48 Mpix (f/2.2) + 12 Mpix (f/1.85) + 8 Mpix (f/3.4; 5x zoom optyczny, 60x Hyper Zoom) z powłoką ZEISS T* na tyle, głośniki stereo, X-osiowy silnik wibracyjny, moduł NFC, dual SIM i port USB-C (USB 3.1) ze wsparciem dla USB OTG.

vivo X80 Pro dysponuje też akumulatorem o pojemności 4700 mAh z funkcją indukcyjnego ładowania zwrotnego. Smartfon ma wymiary 164,57×75,30×9,10 mm i waży 219 gramów. Producent na stronie informuje też, że urządzenie spełniłoby kryteria standardu IP68, aczkolwiek vivo oficjalnie nie posługuje się nim w materiałach marketingowych – zapewnia jedynie o odporności na zachlapania i kurz podczas codziennego użytkowania.