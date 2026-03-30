Vivo X300 Ultra oficjalnie zaprezentowany. Kupisz go w Polsce!

Zgodnie z zapowiedziami smartfon Vivo X300 Ultra został dziś oficjalnie zaprezentowany. Producent potwierdził, że będzie dostępny w Polsce i przygotował specjalną ofertę dla osób, zainteresowanych tym modelem.

Smartfon Vivo X300 Ultra został oficjalnie zaprezentowany. Stawia aparaty na pierwszym miejscu

Vivo X300 Ultra to smartfon nastawiony na fotografię. Został wyposażony w trzy obiektywy Zeiss Triple Prime o ogniskowych 85 mm (teleobiektyw), 35 mm (szerokokątny) i 14 mm (ultraszerokokątny), a ponadto jego właściciele będą mogli skorzystać z telekonwertera Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra o ekwiwalencie 400 mm z 15 soczewkami.

Vivo X300 Ultra (źródło: Vivo)

Główny aparat 35 mm wykorzystuje sensor Sony Lytia 901 o rozdzielczości 200 Mpix i wielkości 1/1,12″ z pikselami wielkości 0,7 mikrometra. Teleobiektyw 85 mm również bazuje na 200 Mpix matrycy oraz zapewnia 3-stopniową optyczną stabilizację obrazu „klasy gimbalowej”, a także śledzenie AF do 60 klatek na sekundę. Zastosowano w nim też powłokę Zeiss T i szkło Super Blue.

Smartfon Vivo X300 Ultra został wyposażony również w 5 Mpix sensor multispektralny z 12 kanałami kolorów i ulepszony czujnik migotania, co ma zagwarantować lepsze odwzorowanie kolorów w różnych warunkach oświetleniowych.

Vivo X300 Ultra (źródło: Vivo)

Aparat w Vivo X300 Ultra ma jednak świetnie sprawdzić się nie tylko podczas robienia zdjęć, ale też rejestrowania filmów, gdyż nagrywa Multi-Focal 4K 120 fps 10-bit Log Video przy wielu ogniskowych oraz Dolby Vision Video (wszystkimi aparatami). Producent informuje także, że funkcja podglądu z LUT-ami 3D w czasie rzeczywistym i kompatybilność z workflow ACES pozwalają łatwo integrować materiały nagrane smartfonem z ujęciami z kamer filmowych w jednolitej przestrzeni barwnej.

Osobom, które będą chciały wykorzystać smartfon Vivo X300 Ultra do nagrywania wideo, przydadzą się również system Quad-Mic Audio Recording Master oraz Vivo SmallRig Pro Video Rig Kit, czyli mobilny zestaw operatorski z mocowaniami cold shoe, portami szybkiego montażu i podwójnymi uchwytami.

Smartfon Vivo X300 Ultra ma specyfikację jak na prawdziwego flagowca przystało

Jako że smartfon Vivo X300 Ultra to flagowiec z krwi i kości, został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, a do tego kości RAM LPDDR5X Ultra Pro i UFS 4.1. Wyposażono go również w akumulator o pojemności 6600 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 100 W i indukcyjne o mocy 40 W.

Smartfon Vivo X300 Ultra odda swoim właścicielom do dyspozycji też 6,82-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3168×1440 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych.

Smartfon Vivo X300 Ultra występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Obie mają 162,98 mm wysokości i 76,81 mm szerokości, natomiast czarna 8,19 mm grubości i 232 gramy masy, a zielona 8,49 mm i 237 gramów. Obudowa obu cechuje się odpornością IP68 i IP69.

Warto też wspomnieć, że fabrycznie zainstalowany system to Android 16 z nakładką OriginOS 6 i producent deklaruje, że smartfon Vivo X300 Ultra będzie miał zapewnione aktualizacje systemu przez 5 lat i poprawki zabezpieczeń przez 7 lat.

Smartfon Vivo X300 Ultra będzie dostępny w Polsce!

Vivo X300 Ultra oficjalnie zadebiutuje w Polsce 16 kwietnia 2026 roku i będzie dostępny w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD i x-kom. Już dziś możecie zapisać się na stronach ww. sklepów na listę oczekujących na jego polską premierę, za co otrzymacie kod rabatowy na kwotę 500 złotych. Liczba kodów jest jednak ograniczona.

Cena Vivo X300 Ultra w Polsce nie została jeszcze podana.