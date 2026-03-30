Porównał czas pracy Galaxy S26 z Exynosem i Snapdragonem. Różnica jest ogromna

W 2026 roku flagowce Samsunga z serii Galaxy S26 znów są wyposażone w dwa różne procesory: Exynos 2600 lub Qualcomm Snadpragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Jeden z youtuberów postanowił sprawdzić, czy pomimo zastosowania różnych układów czas pracy jest podobny. Cóż, okazuje się, że nie, a różnica jest naprawdę ogromna.

Jak wyglądało porównanie czasu pracy Galaxy S26 z układem Exynos 2600 i Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy?

Exynos 2600 i Qualcomm Snadpragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy znacząco różnią się od siebie. Ten pierwszy składa się z łącznie dziesięciu rdzeni o maksymalnej częstotliwości taktowania 3,8 GHz i jest produkowany z użyciem 2-nm procesu technologicznego GAA. Drugi z kolei ma „tylko” osiem rdzeni, jednak taktujących z zegarem do nawet 4,74 GHz oraz powstaje z wykorzystaniem 3-nm litografii.

W jednym i drugim przypadku nie sposób mieć zastrzeżeń do wydajności, natomiast – sugerując się „suchymi cyferkami” – można by postawić tezę, że Exynos 2600 powinien zapewnić dłuższy czas pracy, ponieważ CPU ma niższe maksymalne taktowanie, a ponadto SoC powstaje w niższym procesie technologicznym. Jak jednak jest w rzeczywistości?

Sprawdził to jeden z youtuberów, który przeprowadził wieloskładowy test na dwóch egzemplarzach Galaxy S26 – jeden był wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (po lewej), natomiast drugi w układ Exynos 2600 (po prawej). Nie polegał on jednak na uruchamianiu kolejnych benchmarków, tylko na różnych aktywnościach.

Test składał się z:

rozmowy głosowej przez 1 godzinę z wyłączonym Wi-Fi i włączonym 5G,

nagrywania wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę przez 30 minut z wyłączonym Wi-Fi i włączonym 5G,

kodowania wideo z wyłączonym Wi-Fi i włączonym 5G,

nawigacji w Mapach Google przez 1 godzinę z wyłączonym Wi-Fi i włączonym 5G,

rozmowy wideo na WhatsAppie przez 1 godzinę z wyłączonym Wi-Fi i włączonym 5G,

odtwarzania filmu na YouTube przez 1 godzinę z wyłączonym Wi-Fi i włączonym 5G,

przeprowadzenia testu w 3D Mark Gaming z wyłączonym Wi-Fi i włączonym 4G,

odtwarzania filmów na TikToku przez 1 godzinę (przez Wi-Fi),

scrollowania na X przez 1 godzinę (przez Wi-Fi),

odtwarzania filmu na Amazon Prime Video przez 1 godzinę (przez Wi-Fi),

przeglądania Instagrama przez 1 godzinę (przez Wi-Fi).

Porównanie czasu pracy Galaxy S26 z procesorem Exynos 2600 i Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy zakończyło się miażdżącym wynikiem

Choć procedura testowa obejmowała 11 różnych aktywności, Samsung Galaxy S26 z procesorem Exynos 2600 rozładował się już podczas korzystania z serwisu X – po łącznie 6 godzinach i 48 minutach. Z kolei Galaxy S26 z układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy wyłączył się dopiero po 9 godzinach i 26 minutach.

Różnica wynosi więc aż 2 godziny i 38 minut na korzyść Galaxy S26 z SoC Qualcomma. Klienci w Europie, w tym w Polsce, znów mogą zatem poczuć się pokrzywdzeni, ponieważ na Stary Kontynent trafiła wersja z układem Exynos 2600.