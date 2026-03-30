Samsung jest w tym najlepszy już od 11 lat. Konkurencja nie daje mu rady

Samsung funkcjonuje na bardzo trudnym i wymagającym rynku, lecz niejednokrotnie udowodnił swoją pozycję lidera, często utrzymywaną latami. Tak też jest w tym przypadku. Konkurencja znów musi oglądać jego plecy.

Samsung jest liderem w segmencie kuchenek mikrofalowych w Europie od 11 lat z rzędu

Samsung ogłosił dziś, że według danych, zebranych przez Euromonitor, sprzedał najwięcej kuchenek mikrofalowych w 2025 roku w 19 krajach w Europie, po raz kolejny zyskując pozycję lidera w tym segmencie rynku. Tym samym utrzymał się na niej już 11 rok z rzędu, czego konkurencja z pewnością mu zazdrości.

Sang Jik Lee, pełniący rolę wiceprezesa wykonawczego oraz szefa zespołu sprzedaży i marketingu w dziale Digital Appliances (DA) w Samsung Electronics, twierdzi, że udało się to osiągnąć dzięki „nieustającemu zaangażowaniu w zaspokajanie zmieniających się potrzeb konsumentów”.

Jedną z odpowiedzi na nie ma być ceramiczna powłoka Ceramic Inside, która – jak deklaruje południowokoreański producent – jest odporna na wysokie temperatury, dzięki czemu zachowuje kolor przez długi czas. Jest także do 24 bardziej odporna na zarysowania niż stal nierdzewna, a przy tym łatwa do wyczyszczenia.

Sang Jik Lee zapewnił również, że jego firma nadal będzie umacniać swoją pozycję na rynku europejskim łącząc najwyższej jakości design z intuicyjną obsługą i inteligentną łącznością. Tutaj warto przypomnieć, że w 2024 roku do oferty marki dołączyła inteligentna kuchenka mikrofalowa z konwekcją, kompatybilna z platformą SmartThings. Można ją obsługiwać także za pomocą asystentów głosowych, w tym Bixby.

Ponadto Samsung wprowadził na rynek nowe kuchenki mikrofalowe z funkcją grilla i typu solo o pojemności 23 i 32 litrów, cechujące się zunfikowaną konstrukcją ze stali nierdzewnej. Wszystkie modele, dostępne aktualnie w Polsce, znajdziecie na stronie koreańskiej marki (to link afiliacyjny) – najtańsze kosztują niewiele ponad 500 złotych.

Będąc w tym temacie, warto – w ramach ciekawostki – przypomnieć, że jeden z mieszkańców Korei Południowej korzystał z mikrofalówki Samsunga przez… 37 lat, aż w końcu zdecydował się przekazać ją do muzeum, mimo że wciąż działała.

Samsung jest liderem nie tylko na rynku kuchenek mikrofalowych

To już kolejne, godne pozazdroszczenia osiągnięcie producenta z Korei Południowej, bowiem Samsung jest też liderem na rynku soundbarów od 12 lat, a w segmencie telewizorów Samsung jest Numerem Jeden nieprzerwanie od 20 lat.