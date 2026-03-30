Plotki potwierdzone. To będzie największa zmiana w nowych iPhone’ach

Smartfony Apple ewoluują baaardzo powoli, ponieważ kolejne generacje przynoszą zwykle kosmetyczne, a nie znaczące zmiany, które od razu rzucają się w oczy. To jednak może być jedną z największych nowości, jakie zapewni iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro nie będzie rewolucyjny, a mniejsza Dynamiczna Wyspa może być jedną z największych nowości

Dynamic Island (pol. Dynamiczna Wyspa) po raz pierwszy pojawiła się w modelach iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max w 2022 roku. Dopiero rok później otrzymały ją wszystkie high-endowe smartfony Apple (zaprezentowany w marcu 2026 roku iPhone 17e wciąż ma notcha).

Przez 4 lata rozmiar Dynamicznej Wyspy się nie zmieniał, podobnie jak wielkość notcha od czasów premiery iPhone’a X w 2017 roku (mniejszy pojawił się dopiero w iPhone 13 w 2021 roku). Apple w końcu jednak zmniejszy wielkość Dynamic Island, aczkolwiek nie we wszystkich modelach.

Podobnie jak Dynamiczna Wyspa pojawiła się najpierw w wersjach z dopiskiem „Pro”, tak jej zmniejszoną wersją w pierwszej kolejności będą mogły pochwalić się wyłącznie iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, które zadebiutują (najprawdopodobniej) we wrześniu 2026 roku wraz z pierwszym składanym iPhonem.

Według informacji, przekazanej przez jednego z użytkowników chińskiej platformy społecznościowej Weibo, Dynamic Island w modelach iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max będzie miała 13,49 mm szerokości, podczas gdy aktualnie ma ona 20,76 mm.

źródło: Weibo

Różnica to zatem aż – dokładnie – 7,27 milimetra. Dzięki temu będzie zajmowała znacznie mniej miejsca na ekranie, choć wciąż więcej niż samo wycięcie na aparat jak w większości smartfonów z Androidem.

iPhone 18 Pro (Max) nie przyniesie rewolucji, na którą czekamy

Przywoływany użytkownik portalu Weibo opublikował również zdjęcia, które sugerują, że wyświetlacz w smartfonach iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max będzie miał dwa otwory, podobnie jak ekrany poprzedników z Dynamiczną Wyspą.

źródło: Weibo

W przeszłości pojawiły się informacje, że wyświetlacz w iPhonie 18 Pro może mieć tylko jeden otwór – na aparat przedni, ponieważ elementy odpowiedzialne za Face ID zostaną umieszczane pod ekranem, jednak najnowsze zdjęcia zdają się tego nie potwierdzać.

Apple chce pójść nawet o krok dalej i umieścić za wyświetlaczem wszystko, w tym również aparat, lecz mówi się, że firma nie zdoła tego zrobić w najbliższej przyszłości.