Nowy sensor Sony umożliwia podgląd HDR na żywo. A to nie koniec zalet

Firma Sony pokazała światu swój najnowszy, topowy sensor fotograficzny zaprojektowany z myślą o smartfonach. Nazywa się Lytia LYT-818 i wprowadza kilka niezłych zmian względem już i tak świetnego czujnika LYT-808.

Na początku powiedzmy to sobie wprost: oczekiwania względem tego sensora są duże. Nie może być inaczej, bo jego poprzednik – LYT-808 – naprawdę dawał radę. O jego możliwościach mieliśmy okazję przekonać się przy okazji testu modelu OnePlus 12. W podlinkowanej recenzji Jakuba znajdziesz wiele przykładowych zdjęć zrobionych tym aparatem.

Jaki jest sensor Sony Lytia LYT-818?

Sony Lytia LYT-818 to sensor CMOS w formacie 1/1,28 cala, charakteryzujący się rozdzielczością 50 Mpix i pikselami w rozmiarze ~1,22 mikrona. Jego uniwersalna charakterystyka sprawia, że może pełnić funkcję aparatu głównego, jak i stanowić bazę dla kamer wspomagających.

Opisując jego cechy firma Sony zwraca uwagę przede wszystkim na szeroki zakres dynamiczny (na poziomie 86 dB) oraz skuteczną redukcję szumów przy słabym oświetleniu. Za tę ostatnią odpowiada przede wszystkim nowo opracowany obwód przekształcający generowany przez fotodiodę ładunek w napięcie.

Sensor LYT-818 został również wyposażony w zaawansowany tryb HDR, skutecznie zmniejszający prześwietlenie, jak i niedoświetlenie w środowisku o wysokim kontraście. Do tego umożliwia korzystanie z tej funkcji w czasie rzeczywistym, co oznacza dostęp do podglądu HDR bezpośrednio na ekranie smartfona.

Czas na słówko o możliwościach wideo. Sensor pozwala na nagrywanie wideo w pełnej rozdzielczości z płynnością 30 klatek na sekundę, a w 4K osiągalne jest nawet 120 kl./s. W trybie HDR zaś można liczyć na 60 klatek.

Dopełnieniem całości jest natomiast zmniejszone zapotrzebowanie na energię. Krótko mówiąc: korzystanie z aparatu nie będzie tak mocno drenować smartfonowego akumulatora.

Pierwsze smartfony z takim aparatem mogą pojawić się już w październiku

Z informacji podanych przez producenta wynika, że smartfony z nowym czujnikiem mogą pojawić się na rynku już w przyszłym miesiącu. W sieci można znaleźć pogłoski, że pierwszymi modelami będą Vivo X200 Pro oraz X200 Pro Mini – ich premiery spodziewamy się 14 października.