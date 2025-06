Planujesz zakup Samsunga Galaxy Watch 8? Odłóż więcej pieniędzy

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, tegoroczne smartwatche Samsunga zdrożeją i to odczuwalnie. Klientom pozostanie wydać więcej pieniędzy lub poczekać na promocje.

Ile będzie kosztował Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic?

Samsung potwierdził datę premiery Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7 (FE). Na zbliżającym się letnim Galaxy Unpacked poznamy też nowe smartwatche – Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic i Galaxy Watch Ultra 2.

Wysoce prawdopodobne, że będzie to naprawdę przyjemny sprzęt do noszenia na nadgarstku, ale w przypadku dwóch zegarków trzeba nastawić się na wzrost cen względem starszych modeli. Cóż, tanio to już było.

Zacznijmy od standardowego Galaxy Watcha 8, który zadebiutuje na rynku w dwóch wersjach rozmiarowych – 40 i 44 mm. Oba warianty mają kosztować o około 40-50 euro więcej niż modele Samsung Galaxy Watch 7. Należy tutaj przypomnieć, że Watch 7 40 mm został wyceniony na 319 euro w dniu premiery, a wariant 44 mm – na 349 euro.

Samsung Galaxy Watch 7 (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Jeśli chodzi o Galaxy Watch 8 Classic, czyli model z uwielbianym przez wielu obracanym pierścieniem, to też należy nastawić się na wzrost ceny względem starszej generacji. Oczywiście w tym przypadku mówimy o poprzedniku z 2023 roku – Galaxy Watch 6 Classic na europejskim rynku startował od 419 euro, ale bogatsze wersje potrafiły kosztować 499 euro. Tegoroczny zegarek ma zdrożeć o około 50 euro, więc może mieć cenę początkową 469 euro, ale należy spodziewać się, że droższe odmiany sięgną nawet 549 euro.

Wypada tutaj wspomnieć, że prawdopodobnie już poznaliśmy wygląd Galaxy Watcha 8 Classic. Wizualnie ma on przypominać model Ultra.

Co z ceną Galaxy Watcha Ultra 2?

Samsung Galaxy Watch Ultra okazał się naprawdę ciekawym produktem. Jednak czy na tyle dobrym, aby jego tegoroczna wersja przynosiła tylko delikatne odświeżenie? O tym zadecydują już klienci.

Smartwatch ma kosztować tyle samo, co poprzednik w dniu debiutu, czyli 699 euro. Trudno jednak uznać brak zmiany w cenie za zaletę, jeśli potwierdzą się dotychczasowe informacje i nowa generacja nie wprowadzi prawie żadnych zmian. Tym bardziej, że dziś pierwszego Galaxy Watcha Ultra można dostać w znacznie niższej cenie niż w dniu premiery.