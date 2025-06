Nowa funkcja na WhatsAppie dla zabieganych

Przedsiębiorstwo Meta pochwaliło się kolejną funkcją w aplikacji WhatsApp, która przyda się szczególnie zabieganym. Popularny komunikator zaoszczędzi czas użytkownika, choć niestety jest haczyk.

Sztuczna inteligencja na WhatsAppie wyręczy użytkownika

Meta AI to zbiór funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które technologiczny gigant wdrożył do swoich komunikatorów i mediów społecznościowych. W czerwcu 2024 roku, z powodu wymogów Komisji Europejskiej, właściciel Facebooka, Instagrama i WhatsAppa musiał podjąć decyzję o opóźnieniu udostępnienia opcji AI dla użytkowników z Unii Europejskiej. Wreszcie w marcu 2025 roku Meta AI stało się dostępne m.in. w Polsce. Teraz przedsiębiorstwo pochwaliło się nową funkcją, choć niestety póki co nie będziemy mogli jej wypróbować.

Wyobraź sobie, że Twój WhatsApp wręcz płonie od wiadomości. W pracy, grupie szkolnej czy rodzinnej pojawił się temat, o którym wiele osób ma naprawdę dużo do powiedzenia. A Ty zrobiłeś/zrobiłaś sobie dzień bez smartfona, sprzęt został w domu albo w samochodzie, może nie miał dostępu do internetu lub zwyczajnie nabrałeś/nabrałaś ochotę na dłuższą drzemkę. Po chwili zalewa Cię fala wiadomości. Nadrobienie tych zaległości zabrałoby sporo czasu, ale żaden problem. Meta chce w przyszłości wyręczyć Cię w tym zadaniu i podsumować otrzymane, nieprzeczytane, prywatne wiadomości.

Funkcja Podsumowania wiadomości (ang. Message Summaries) korzysta z technologii Private Processing. Rozwiązanie to polega na generowaniu odpowiedzi w środowisku chmurowym. Meta zapewnia, że wiadomości są szyfrowane oraz chronione anonimowymi danymi uwierzytelniającymi. Inni użytkownicy też nie dowiedzą się, że do „odczytania ich wiadomości” użyto funkcji podsumowania.

Funkcja Podsumowania nieprzeczytanych wiadomości prywatnych (źródło: Blog WhatsApp)

Na ten moment opcja Podsumowania wiadomości jest udostępniana wszystkim użytkownikom w USA w języku angielskim. Meta jednak zaznacza, że ma nadzieję, iż jeszcze w tym roku funkcja trafi do osób w innych krajach i posługujących się innymi językami.

Ostatnie miesiące przyniosły wiele nowych funkcji i zapowiedzi w WhatsAppie

W ostatnim czasie wokół popularnego komunikatora Mety zrobiło się głośno. I to nie tylko z powodu wdrażania kolejnych przydatnych funkcji, takich jak np. możliwość jeszcze lepszego wyrażania siebie w Aktualizacjach WhatsAppa.

W czerwcu 2025 roku trafiły do nas też kiepskie wieści, a mianowicie zapowiedź wprowadzenia reklam do komunikatora WhatsApp. W krótkim czasie okazało się jednak, że firma Meta póki co nie ma możliwości ich wdrożenia w Unii Europejskiej. Dzięki działaniom UE nie zobaczymy reklam w WhatsAppie minimum do 2026 roku