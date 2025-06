Lubiane, wygodne słuchawki Sony, teraz w nowej wersji dla fanów różu

Sony nie próżnuje po niedawnej premierze swoich flagowych słuchawek nausznych. Producent postanowił wprowadzić na rynek nowy wariant kolorystyczny innego popularnego modelu. Mowa o dokanałowych słuchawkach true wireless Sony LinkBuds Fit, które będą dostępne teraz w jeszcze jednej wersji – w sam raz dla miłośników koloru różowego.

Sony LinkBuds Fit to słuchawki dla tych, którzy cenią wygodę

Marka Sony może pochwalić się bogatym portfolio modeli słuchawek o różnych konstrukcjach, przy czym każdy z nich kładzie nacisk na inne aspekty, od jakości dźwięku i redukcji hałasów, po maksymalną wygodę użytkowania. W moich testach gościły ostatnio nauszne słuchawki z najwyższej półki Sony WH-1000XM6, a jeszcze wcześniej flagowy model pchełek TWS, czyli Sony WF-1000XM5.

Sony LinkBuds Fit to słuchawki nastawione przede wszystkim na komfort noszenia głównie podczas aktywności fizycznych, ale nie tylko. Odpowiadają za to trzy aspekty – po pierwsze niewielka bryła samych słuchawek, po drugie specjalne wkładki douszne oraz wreszcie po trzecie – skrzydełka podtrzymujące. To te ostatnie sprawiają, że LinkBuds Fit zakotwiczają się o górną część ucha i nie pozwalają na ich przypadkowe wypadnięcie. Są one przy tym na tyle miękkie, by słuchawki były maksymalnie wygodne. Nie bez znaczenia jest też niska waga każdej pchełki, wynosząca 4,9 g.

Za brzmienie Sony LinkBuds Fit odpowiadają specjalnie zaprojektowane przetworniki Dynamic Driver X, mające zapewniać czysty, pełny, pozbawiony zniekształceń dźwięk z bogatymi wokalami i dobrze oddanymi niuansami. Za sprawą dobrze znanego kodeku LDAC, słuchawki są w stanie odtwarzać dźwięk w wysokiej rozdzielczości na poziomie 24-bit/96 kHz, do 990 kb/s. Jest też autorski algorytm DSEE Extreme, mający za zadanie dokonywać upscalingu gorzej skompresowanej muzyki.

Sony wręcz słynie z jednych z najlepszych mechanizmów ANC na rynku słuchawek, toteż nie zabrakło go także i tutaj, który działa bazując na znanym z modelu WF-1000XM5 procesorze dźwięku V2. Poza redukcją hałasu, jest także automatyczny tryb dźwięków otoczenia, pozwalający na kontakt ze światem niewyjmując słuchawek z uszu.

Co jeszcze oferują LinkBuds Fit? Za sprawą Bluetooth Multipoint pozwalają one na łączenie z dwoma urządzeniami w tym samym czasie (np. telefonem i laptopem), a funkcje Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair umożliwiają szybkie sparowanie słuchawek ze sprzętami z systemami Android oraz Windows. Zastosowane tu akumulatory mają umożliwiać ciągłą pracę słuchawek przez nawet 5,5 godziny, a wraz z doładowaniami w etui ma być to ponad 21 godzin.

Sony LinkBuds Fit w różowym wariancie (fot. materiały prasowe Sony)

LinkBuds Fit teraz w jeszcze szerszej gamie kolorystycznej

Od czasu premiery w październiku ubiegłego roku, Sony LinkBuds Fit były dostępne w czterech kolorach – czarnym, fioletowym, białym oraz zielonym, przy czym dwie ostatnie cechują się wyjątkowo wyglądającym, marmurkowym wykończeniem etui i słuchawek, które ma być niepowtarzalne dla każdego egzemplarza słuchawek.

Do tych wariantów dołącza teraz nowy, piąty – różowy, który także może pochwalić się fakturą przypominającą marmur. Ma to nadawać jeszcze bardziej eleganckiego, a przy tym wyjątkowego wyglądu naszym słuchawkom i dzięki nim pozwolić wyróżniać się w tłumie.

Firma chwali się też ekologicznym podejściem przy produkcji LinkBuds Fit. Mają być one częściowo wykonane z poddanych recyklinkowi plastikowych butelek PET i właśnie to tworzywo ma odpowiadać za marmurkowy wzór.

Sony LinkBuds Fit w dotyczas zaprezentowanych kolorach dostępne są w wielu sieciach sklepów. Sugerowana cena wynosi 649 złotych, natomiast z racji tego, że ich premiera miała miejsce już kilka miesięcy temu, u różnych sprzedawców można spotkać je nieco taniej.

Różowa wersja kolorystyczna ma pojawić się na rynku jeszcze do końca czerwca.