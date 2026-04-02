Xiaomi zaprezentowało nowy smartfon. Jestem oczarowany

Chiński producent wprowadził dziś na rynek smartfon Xiaomi Redmi Note 15 5G Special Edition, który przyciąga wzrok i może się spodobać wielu osobom. Ja również jestem nim oczarowany.

Nowy smartfon Xiaomi Redmi Note 15 5G Special Edition przyciąga wzrok, ponieważ wygląda ekskluzywnie

Nowy smartfon Xiaomi nie jest high-endem, chociaż jego wygląd zewnętrzny sugeruje coś innego, przynajmniej w czerwonej wersji kolorystycznej, ponieważ jej panel tylny ma fakturę przypominającą skórę, a do tego producent zdecydował się na ramkę i wyspę na aparaty w kolorze złotym.

Redmi Note 15 5G Special Edition (źródło: Xiaomi)

Smartfon Redmi Note 15 5G Special Edition będzie dostępny też w klasycznym – czarnym wydaniu oraz białym, w którym z kolei pokrywa panelu tylnego może kojarzyć się z perłą, podobnie jak plecki na przykład w Oppo Find X8 Pro czy Huawei P60 Pro.

Nie tylko wygląd jest tutaj atrakcyjny, ponieważ na liście parametrów też jest kilka „kuszących” elementów. To przede wszystkim zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,77 cala i rozdzielczości 2392×1080 pikseli z jasnością do 3200 nitów, PWM 3840 Hz i odświeżaniem do 120 Hz.

Smartfon Redmi Note 15 5G Special Edition ma również do 8 GB RAM LPDDR4X, do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD do 1 TB, procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 2,4 GHz (4 nm) i akumulator o pojemności 5800 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 45 W.

Nowy smartfon Xiaomi oferuje również 50 Mpix (f/1.8) aparat na tyle z 2 Mpix czujnikiem głębi obok i 20 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz ekranowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res, pilot na podczerwień i hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD).

Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z HyperOS 2 (producent deklaruje aktualizacje systemu przez 4 lata i poprawek zabezpieczeń przez 6 lat) oraz jest odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP65 i IP66.

Ile kosztuje smartfon Redmi Note 15 5G Special Edition?

Smartfon Redmi Note 15 5G Special Edition zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie sprzedawany w trzech konfiguracjach:

6/128 GB za 19999 rupii (równowartość około 800 złotych),

8/128 GB za 21999 rupii (~880 złotych),

8/256 GB za 23999 rupii (~960 złotych).

Producent nie przekazał informacji na temat dostępności tego modelu w innych krajach.