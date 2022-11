Nowym vivo można zrobić świetne selfie, a to nie jedyny jego atut

Nowy vivo V21s to solidny średniak, który może przyciągnąć do siebie wielu użytkowników, szczególnie tych uwielbiających robić sobie selfie. To jednak nie jedyny jego atut.

vivo V21s – specyfikacja

Producent wyposażył swojego najnowszego średniaka w 6,44-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2404×1080 pikseli), maksymalnej jasności na poziomie 800 nitów, HDR10+ oraz częstotliwości odświeżania 90 Hz. Z ekranem został również zintegrowany czytnik linii papilarnych.

Motorem napędowym vivo V21s jest ośmiordzeniowa jednostka MediaTek Dimensity 800U, wykonana w 7-nm technologii, której rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 2,4 GHz. W tym modelu procesor będzie wspierany przez 8 GB RAM i tę pamięć można „wirtualnie” rozszerzyć o dodatkowe 4 GB. Smartfon oferuje też 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS 2.2.

Urządzenie zostało również wyposażone w akumulator o pojemności 4000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 33 W. Producent zapewnia, że ma to pozwolić naładować baterię od zera do 63% w dokładnie 30 minut. Ponadto smartfon oferuje dual SIM oraz obsługę sieci 5G. Całość pracuje na nakładce Funtouch OS 12, opartej na Androidzie 12.

źródło: vivo

Smartfon stworzony do selfie

Zdecydowanie najmocniejszym punktem specyfikacji vivo V21s jest jego aparat przeznaczony do robienia selfie, którego parametry naprawdę imponują. To 44 Mpix jednostka z obiektywem o przysłonie f/2.0. Aparat oferuje optyczną stabilizację obrazu, autofocus oraz możliwość rejestrowania wideo w 4K. Do tego producent zamontował nad ekranem dwie diody doświetlające LED, dzięki którym nawet selfie wykonane przy słabym oświetleniu będzie wyglądać świetnie. Dodatkowo oprogramowanie aparatu obejmuje wiele funkcji, takich jaki na przykład tryb portretowy, tryb upiększania czy zdjęcie z podwójną ekspozycją.

Film przedstawiający działanie diod doświetlających selfie (źródło: vivo)

Całkiem nieźle prezentuje się też konfiguracja głównego aparatu tego smartfona. vivo V21s oferuje bowiem 64 Mpix aparat główny z OIS i przysłoną f/1.79. Dodatkowo producent wyposażył urządzenie w 8 Mpix aparat ultraszerokokątny o przysłonie f/2.2 i kącie widzenia 120° oraz 2 Mpix sensor przeznaczony do zdjęć makro.

Wygląd, dostępność i cena

Najnowszy średniak vivo ma wymiary 159,68×73,90×7,29 mm i waży 177 gramów. Swoim designem zdecydowanie nie wyróżnia się na tle innych smartfonów producenta. Warto jednak odnotować, że ten model oferuje matowy tylny panel i występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: klasycznej czerni oraz gradientowym kolorze przechodzącym z niebieskiego w róż.

vivo V21s został wprowadzony do sprzedaży na Tajwanie i jego cena na stronie producenta wynosi 11490 dolarów tajwańskich (równowartość ~1680 złotych). Producent nie poinformował, czy urządzenie będzie dostępne na innych rynkach, ale w Polsce można kupić podobnego vivo V21, na dodatek w Play w niższej cenie wraz z abonamentem w ramach Black Week 2022.