Nowa seria smartfonów vivo. Mocne średniaki w dobrej cenie

Marka vivo zaprezentowała najnowszą serię smartfonów. Mowa tu o modelach vivo S16, S16 Pro oraz S16e. Są to naprawdę ciekawe urządzenia w niskiej cenie. Co dokładnie oferują nowe modele?

Mocne średniaki – vivo S16 i S16 Pro

Oba smartfony to naprawdę ciekawe propozycje ze średniej półki. Modele mają kilka wspólnych cech. Producent zdecydował się zastosować w nich 6,78-calowe wyświetlacze, wykonane w technologii OLED, których rozdzielczość to Full HD+, a częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz. Do tego charakteryzują się 10-bitową paletą kolorów oraz jasnością sięgającą 1300 nitów.

Zarówno vivo S16, jak i S16 Pro, oferują 50 Mpix aparaty do selfie, wyposażone w autofocus. Dodatkowo, nad ekranem znalazły się dwie diody doświetlające, które zadbają o to, by selfie było dobrej jakości, nawet przy słabym świetle.

Smartfony łączy też pojemność akumulatorów, która w każdym z nich wynosi 4600 mAh. Baterie wspierają również szybkie ładowanie przewodowe o mocy 66 W. Oba urządzenia pracują w oparciu o system operacyjny Android 13 z nakładką producenta OriginOS 3.

Główne różnice pomiędzy modelami znajdują się pod maską. vivo S16 jest wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB lub 12 GB RAM oraz od 128 GB do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej w technologii UFS 3.1. Ponadto w tym modelu użytkownicy znajdą 64 Mpix aparat główny z OIS. Dodatkowo, producent wyposażył smartfon w ultraszerokokątny obiektyw współpracujący z 8 Mpix matrycą oraz 2 Mpix aparat przeznaczony do zdjęć makro.

model S16 (źródło: vivo)

Z kolei w vivo S16 Pro pod maską znalazł się MediaTek Dimensity 8200, który jest wspierany przez 8 GB lub 12 GB RAM oraz 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. W tym modelu aparat główny może pochwalić się 50 Mpix martycą, ale większym rozmiarem pikseli niż aparat w modelu S16 – jest on oparty na sensorze Sony IMX766V.

Dodatkowe obiektywy, zastosowane przez producenta, to ten sam zestaw, co w modelu opisywanym powyżej – 8 Mpix sensor działający z ultraszerokokątnym obiektywem oraz 2 Mpix aparat do zdjęć makro.

model S16 Pro (źródło: vivo)

vivo S16e, czyli najsłabszy z serii

Ten smartfon zupełnie różni się od pozostałej dwójki. Jedyną wspólną cechą jest w zasadzie zastosowanie akumulatora o takiej samej pojemności (4600 mAh) i wsparciu ładowania z mocą 66 W.

vivo V16e został wyposażony w mniejszy, 6,62-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+, odświeżaniu na poziomie 120 Hz i jasnością do 1300 nitów.

W tym modelu nie mamy już do czynienia z tak imponującym aparatem do selfie. Tutaj producent zdecydował się na 16 Mpix. Z tyłu urządzenia z kolei znalazł się aparat główny 50 Mpix, który jest wspierany przez dwa 2 Mpix aparaty, przeznaczone do zdjęć makro oraz rozmywania tła.

Motorem napędowym V16e został procesor Samsung Exynos 1080, a do dyspozycji użytkownika jest 8 GB lub 12 GB RAM oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Widać, że wydajnościowo będzie to najsłabszy model z całej serii S16.

model S16e (źródło: vivo)

Cena i dostępność

Smartfony z serii vivo S16 zostały zaprezentowane w Chinach, a ich oficjalna sprzedaż na tamtejszym rynku rozpocznie się 30 grudnia 2022 roku. Producent do tej pory nie przekazał żadnych informacji o planowanej globalnej premierze chociaż jednego urządzenia z tej serii. Niewykluczone jednak, że do tego prędzej czy później dojdzie.

Tymczasem zerknijmy na ceny i wersje kolorystyczne.