Tinder Plus za darmo na pół roku. Jak odebrać?

Jak powszechnie wiadomo, Huawei w pocie czoła rozwija własny sklep z aplikacjami, dzięki któremu użytkownicy smartfonów producenta mogą bezpiecznie pobierać wszelkie aplikacje. AppGallery oferuje jednak również co jakiś czas dodatkowe benefity. Aktualnie jest coś godnego uwagi dla singli – subskrypcja Tinder Plus na pół roku całkiem za darmo.

Randkowanie z Tinder Plus jest łatwiejsze

Tinder to, można rzec, wizytówka aplikacji randkowych – znajduje się w czołówce usług tego typu. Z oprogramowania możemy korzystać oczywiście całkowicie za darmo, przy czym w tej opcji dostępne funkcje są ograniczone względem płatnej odsłony Tinder Plus.

W wersji darmowej możemy standardowo pisać wiadomości, ale liczba polubień, czyli „przesunięć w prawo”, jest ograniczona do 50 profili na 12 godzin. Dodatkowo można łączyć się z osobami znajdującymi się w okręgu 160 km od lokalizacji użytkownika.

Tinder Plus natomiast oferuje znacznie więcej, ponieważ nie dość, że dostajemy nielimitowaną liczbę polubień, to można łączyć się z osobami z całego świata, a także jest możliwość cofnięcia ostatniego przesunięcia, gdy przez przypadek wrzucimy kogoś w lewo bądź w prawo.

Subskrypcja wiąże się z niemałym wydatkiem rzędu kilkudziesięciu złotych – szczególnie, gdy wybieramy płatność miesięczną zamiast na dłuższy okres z góry.

Tinder Plus za darmo od Huawei. Co trzeba zrobić?

Huawei jest w stanie nieco ułatwić sprawę – rozdając Tinder Plus za darmo. Oczywiście trzeba spełnić poszczególne kroki związane ze sklepem AppGallery.

Sklep trzeba pobrać (z oficjalnej strony) na nasz smartfon – nie musi to być wcale Huawei ;), następnie stworzyć swoje konto oraz pobrać HMS Core. Gdy już to zrobimy, możemy przejść na stronę promocji i tam mamy do wykonania następne kroki.

Na stronie dodatkowo musimy pobrać trzy aplikacje z sześciu podanych i gotowe – odbieramy przyciskiem odbierz, kod pojawia się w Nagrodach, po tym, jak klikniemy pokaż mój kupon.

Liczba kodów jest ograniczona do 10000, a więc zainteresowani muszą się spieszyć.