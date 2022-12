Jeden z najpotężniejszych programów do edycji wideo już dostępny na iPadach!

Bezpłatnych programów do montażu wideo jest na iPady cała masa. Z drugiej strony, takich prawdziwie profesjonalnych, o rozbudowanych możliwościach, a do tego bezpłatnych – niewiele. Do tej drugiej grupy dołączyła właśnie wyczekiwana aplikacja stworzona przez Blackmagic.

DaVinci Resolve nareszcie na iPadach

Jeśli kiedykolwiek poszukiwaliście bezpłatnego programu do edycji wideo przeznaczonego na PC lub MacBooki, to nie mogliście nie natknąć się na dobre opinie o DaVinci Resolve.

Ten legendarny wręcz edytor wykorzystywany był przez przemysł filmowy do montażu lub gradacji kolorów w takich hitach filmowych jak Avatar, La La Land, Piraci Karaibów, Prometeusz, Spectre czy Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi. Jego możliwości oraz funkcje są niezwykle rozwinięte, a rozeznani w nim twórcy potrafią przy jego pomocy wykrzesać z edytowanego materiału prawdziwe cuda.

Do tej pory Resolve było dostępne tylko na systemy Windows, macOS oraz Linux. W październiku bieżącego roku ogłoszono, że program ten trafi także na iPady. I oto jest!

Dwie wersje: darmowa i płatna

DaVinci Resolve można pobierać już ze sklepu App Store. Oprogramowanie występuje w wersji darmowej, ale także dla ludzi zakręconych na punkcie montażu i edycji wideo oraz dźwięku – w opcji płatnej za 94,99 dolarów.

Aplikacja zoptymalizowana jest pod wielodotykową obsługę na tabletach Apple, ale współpracuje także z Apple Pencil, czy innymi akcesoriami pokroju Magic Trackpad, Magic Keyboard czy Smart Keyboard Folio. Natywnie wspiera też Apple Studio Display oraz Apple Pro Display HDR.

Blackmagic zastrzega, że program potrzebuje przynajmniej iOS 16 do działania, a także procesora A12 Bionic. Mocno zalecane jest korzystanie ze sprzętu z układem Apple M1 lub M2. Wiele zaawansowanych funkcji będzie dostępnych wyłącznie dla urządzeń z tymi nowszymi chipsetami.

Jeśli jesteśmy zapalonymi montażystami, a DaVinci Resolve nam niestraszny, a do tego mamy pewne doświadczenie w pracy na tym oprogramowaniu na Macach, to z pewnością z radością zainstalujemy wersję „kanapową” na swoim iPadzie. Czas stworzyć wielkie dzieło filmowe!