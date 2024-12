Vivo znów to zrobi? Nowy tablet Chińczyków będzie miał moc

Nadciąga tablet Vivo Pad 4 Pro i najprawdopodobniej będzie przepotężny. Na to przynajmniej wskazują najnowsze rewelacje, którymi podzielił się Digital Chat Station. Może to być pierwszy model wyposażony w najnowszy flagowy procesor MediaTek.

Chodzą słuchy o Vivo Pad 4 Pro – to może być pierwszy tablet z Dimensity 9400

Vivo Pad 3 Pro został zaprezentowany w marcu 2024 roku jako pierwszy tablet z procesorem MediaTek Dimensity 9300. Zwykle dobrze poinformowany Digital Chat Station dotarł ponoć do informacji na temat następcy tego urządzenia i – bez zaskoczenia – ma być wyposażony w kolejny topowy chipset tajwańskiego producenta.

Jeśli rzeczywiście tak się stanie, to Vivo Pad 4 Pro może być pierwszym tabletem z procesorem MediaTek Dimensity 9400, który jak równy z równym walczy o pozycję najwydajniejszego układu SoC z chipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Póki co trafił on jedynie do flagowych smartfonów, takich jak Oppo Find X8 Pro, który w naszych redakcyjnych testach osiągnął kapitalny wynik 2700980 w benchmarku AnTuTu.

MediaTek Dimensity 9400 (źródło: MediaTek)

Procesor to nie wszystko. Co jeszcze zaoferuje Vivo Pad 4 Pro?

DCS podaje, że – poza topowym procesorem – tablet Vivo Pad 4 Pro zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 12000 mAh, a zatem minimalnie wyższej niż u poprzednika, który dysponował ogniwem 11500 mAh. Wyświetlacz zaś ma być typowy, więc najprawdopodobniej nowy model odziedziczy 13-calowy panel LCD o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Pozostałe elementy specyfikacji pozostają zagadką. Przypomnę więc, że Vivo Pad 3 Pro ma na pokładzie jeszcze 16 GB pamięci typu LPDDR5X, 512 GB pamięci masowej, moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, osiem głośników i dwa aparaty: 13 Mpix z tyłu oraz 8 Mpix z przodu. Wszystko to zaś przy grubości poniżej 6,7 mm i wadze niespełna 680 g.

Na rozwiązanie zagadki pewnie przyjdzie nam jeszcze parę tygodni poczekać. Jeśli producent utrzyma swój cykl, prezentacja tabletu Vivo Pad 4 Pro odbędzie się na przełomie zimy i wiosny. Inna sprawa, że urządzenie i tak najpewniej pozostanie dla nas tylko ciekawostką, ponieważ nie zanosi się na debiut poza Chinami. Ale kto wie… :)