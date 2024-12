YouTube Shorts ma nową funkcję. Nie przypadła do gustu testującym

Google testuje nową funkcję w sekcji YouTube Shorts. Wraz z krótkim filmem, nazwą konta, opisem i hashtagami, pojawia się wyszukiwarka, która pomaga rozwinąć temat wyświetlanej treści. Opcja jest póki co mocno ograniczona, ale już znaleźli się niezadowoleni użytkownicy – i wcale mnie to nie dziwi…

Rozwój platformy YouTube

Serwis streamingowy YouTube często otrzymuje nowe funkcje, a Google wdraża do niego swoje zasoby sztucznej inteligencji. Twórcy mają coraz większe możliwości, narzędzia i ułatwienia, które pomagają w zainteresowaniu i zachwyceniu swoich fanów. We wrześniu 2024 roku technologiczny gigant pokazał kilka zmian i wprowadził na YouTube jeszcze więcej AI, z kolei w październiku zapowiedziano dużą aktualizację, która stopniowo przynosi na platformę następne przydatne opcje.

Ostatnie lata mocno zmieniły platformę. Mniej więcej cztery lata temu w serwisie m.in. wydzielono specjalną sekcję o nazwie Shorts, w której znajdziemy przede wszystkim krótkie filmy. Do niedawna limit długości wrzucanego tam wideo był ograniczony do 60 sekund, jednak 15 października 2024 roku zmieniono to ustalenie. Aktualnie w YouTube Shorts można udostępniać i oglądać klipy o długości sięgającej do 180 sekund, czyli aż trzech minut.

YouTube Shorts z nowym paskiem wyszukiwania

Okazuje się, że Google testuje kolejną funkcję w sekcji krótkich klipów. Tym razem zauważono nowy, niewielki pasek wyszukiwania, który pojawia się bezpośrednio w wideo. Dzięki niemu widzowie mogą w szybki sposób zagłębić się w dane treści, a także rozwinąć temat. Pasek został złożony z ikony lupki, podpisu „Search” oraz sugestii zapytania, powiązanego z wyświetlaną treścią wideo.

Nowość zauważono zarówno w aplikacjach mobilnych na Androida i iOS, jak i w przeglądarce. Opcja podobno testowana jest w wersjach bezpłatnych i na kontach z opłaconą subskrypcją. Jak zaznacza Android Police, wyszukiwarka pojawia się tylko w niewielkim procencie filmów. Mi nie udało się dotrzeć do Shortsa z tą nową opcją.

Osoby, które miały okazję przetestować wyszukiwarkę, nie są szczególnie zadowolone. Użytkownicy Reddita narzekają, że pasek przysłania znaczną część treści. Może więc okazać się, że Google zrezygnuje lub zmodyfikuje funkcję, zanim wdroży ją powszechnie.