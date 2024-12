Jeszcze mniej autentyczności na Instagramie. W tle… AI

Wiele mówi się o tym, że na Instagramie brakuje autentyczności – zarówno w serwowanym przez influencerów przekazie, jak i samych fotografiach. Cóż, wkrótce zdecydowanie mniej może być jej także w klipach wideo, choć jest szansa, że w tym przypadku reguły będą przynajmniej dla wszystkich jasne.

Instagram wprowadzi rozległą edycję wideo przy użyciu sztucznej inteligencji

Instagram planuje wprowadzenie rozbudowanego narzędzia do edycji wideo. Rozwiązanie będzie bazować na generatywnej sztucznej inteligencji (Movie Gen firmy Meta) i pozwolić ma na zmianę praktycznie każdego aspektu materiału filmowego. Oficjalnie cel jest taki, by pomóc twórcom ożywiać ich pomysły bez wymagania od nich rozległych umiejętności z zakresu edycji wideo.

Korzystając z tego narzędzia twórcy będą mogli zmienić swój wygląd, ale też to, jak prezentuje się tło. Będą mogli dodawać i usuwać poszczególne elementy, jak również nakładać rozmaite filtry i efekty, wprowadzając drobne korekty albo i nie pozostawiając nawet jego piksela w oryginalnym lub bliskim oryginałowi stanie.

A wszystko, co będzie trzeba zrobić, to wcisnąć jeden przycisk i przekazać swoje tekstowe polecenie – zupełnie tak samo jak w przypadku generowania zupełnie nowego obrazu z wykorzystaniem narzędzi AI.

Grupa Meta zapewnia, że model Movie Gen AI zachowa ludzką tożsamość i ruch w edytowanych materiałach wideo. Konkurenci podejmowali już podobne próby, ale na razie nikomu nie udało się osiągnąć w pełni satysfakcjonujących efektów. Jeśli powiedzie się to na Instagramie, to będzie to równie imponujące, co… przerażające.

Z jednej strony trudno tego nie docenić i nie dostrzec potencjału drzemiącego w tym rozwiązaniu. Rzeczywiście może ono wspomagać kreatywność i otwierać przed twórcami możliwości, jakimi wcześniej nie dysponowali. Z drugiej jednak jeszcze trudniejszym zadaniem może okazać się odróżnianie tego, co autentyczne od tego, co nie.

Nowe narzędzie zostanie udostępnione na Instagramie w przyszłym roku

Jeśli po drodze nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to bazujący na sztucznej inteligencji edytor wideo pojawi się na Instagramie już w 2025 roku. Będzie to pierwsza platforma, której użytkownikom udostępnione zostanie to narzędzie.