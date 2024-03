Android Automotive w tym wydaniu wygląda naprawdę dobrze

Android Automotive to system operacyjny, który zdobywa coraz większą popularność w samochodach. Zespół Snapp Automotive udowodnił, że może on prezentować się naprawdę atrakcyjnie, a dodatkowo może oferować efektowne motywy.

Wizualnie atrakcyjny Android Automotive

Android Automotive znajdziemy już w samochodach Volvo czy Renault, a na jego wdrożenie ostatnio zdecydowało się też BMW i Porsche. Co ciekawe, niemieckie marki postawiły na wiele autorskich rozwiązań, więc w ich samochodach nie znajdziemy chociażby Google Play, bowiem dostępny jest inny sklep z aplikacjami.

Warto podkreślić, że Android Automotive jest otwartym oprogramowaniem, które pozwala na długą listę modyfikacji i autorskich pomysłów. Jeden z ciekawszych projektów został stworzony przez zespół Snapp Automotive, bowiem dostajemy wizualnie atrakcyjną wersję, która dodatkowo oferuje interesujące podejście do motywów.

Zaprezentowane rozwiązanie nazywa się SnappOS i bazuje właśnie na Android Automotive. Twórcy podkreślają, że ich projekt może znaleźć zastosowanie zarówno w małych i tanich samochodach, przeznaczonych do poruszania się po mieście, jak i w autach segmentu premium. Dodam, że trzymam kciuki za dalszy rozwój tego przedsięwzięcia, bo całość prezentuje się zdecydowanie intrygująco.

Nie zabrakło też obsługi Android Auto i Apple CarPlay. Obie nakładki dostępne są też w przypadku SnappOS Light, czyli lżejszego oprogramowania, która skupione jest na podstawowych funkcjonalnościach. Co więcej, omawiany system może mieć zestaw usług Google, ale twórcy podkreślają, że nie jest to konieczne, bowiem projekt otwarty jest też na alternatywne pomysły.

6 Ocena

Motywy robią spore wrażenie

Największą zaletą Android Automotive od zespołu Snapp Automotive jest obsługa dynamicznych motywów. Mogą one wpływać na wygląd wielu elementów systemu infotainment, co z kolei przekłada się na rozbudowane opcje personalizacji. Do tego dynamiczne motywy pozwalają w łatwy sposób dostosować wygląd oprogramowania do konkretnego samochodu.

Dynamiczne motywy mogą być zmieniane z poziomu smartfona i to bez konieczności ponownego uruchamiania całego oprogramowania. Trzeba przyznać, że prezentuje się to bardzo efektownie. Szkoda tylko, że obecnie mamy do czynienia z pomysłem, który nie jest dostępny w żadnym samochodzie. Trzymam jednak kciuki, że się to zmieni i zaprezentowane rozwiązania znajdą jednak zastosowanie w nowych autach z Android Automotive.