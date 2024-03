Google Chrome zadebiutuje w nowej wersji. Wymagany jest odpowiedni komputer

Google Chrome za chwilę doczeka się nowej wersji, która przeznaczona jest na wybrane komputery z Windowsem. Ma ona wykorzystać potencjał nowych procesorów ARM.

Google Chrome w nowej wersji

Na temat tej wersji Google Chrome mogliśmy usłyszeć już wcześniej. Otóż na początku tego roku pojawiła się w kanale testowym Canary, a za chwilę będzie wdrażana w stabilnym wydaniu. Celem jest wykorzystanie możliwości, które oferują procesory ARM.

Rewolucję ARM mogliśmy w ciągu ostatnich lat obserwować w przypadku Maków. Warto podkreślić, że również użytkownicy autorskich procesorów Apple doczekali się specjalnego wydania przeglądarki internetowej Google Chrome. Teraz przyszła kolei na komputery z Windowsem, które mogą niebawem stać się znacznie atrakcyjniejsze za sprawą układów Snapdragon X Elite.

Oczywiście również na komputerach z Windowsem, których sercem będą procesory Snapdragon X Elit i inne układy ARM, skorzystamy ze specjalnej wersji Chrome’a. Warto podkreślić, że w przypadku wspomnianych układów Qualcomma dedykowana wersja przeglądarki będzie dostępna już w dniu debiutu tych ARM-ów, bowiem – jak zaznaczyłem na początku – stabilna wersja Google Chrome już za chwilę zostanie oddana w ręce użytkowników.

Dostosowanie do nowej architektury oznacza, że przeglądarka internetowa powinna działać naprawdę sprawnie i bezproblemowo. Nie będzie konieczne stosowanie żadnych sztuczek, aby ją uruchomić. Wystarczy, że użytkownik pobierze plik instalacyjny i następnie zainstaluje aplikację na swoim komputerze. Należy oczekiwać, że Google Chrome w tym wydaniu, za sprawą odpowiednich optymalizacji, pozwoli na długą pracę bez konieczności sięgania po ładowarkę. Tym bardziej, że długi czas działania ma być jedną z kluczowych zalet komputerów z procesorami Snapdragon X Elit.

Już za momencik

Jak wynika z wpisu opublikowanego przez Google, omawiana wersja przeglądarki Google Chrome zadebiutuje w stabilnej wersji już w tym tygodniu. Trzeba przyznać, że firmie z Mountain View udało się dość sprawnie dostosować swoją przeglądarkę dla nowych komputerów z Windowsem. Tym bardziej, że dwa miesiące temu pojawiła się ona we wczesnym kanale testowym Canary, a już za chwilę będzie dostępna w stabilnej wersji.

Jeśli komputery z układami Snapdragon X Elit faktycznie okażą się naprawdę dobre, a do tego dojdzie Google Chrome oraz inne popularne aplikacje, to możliwe, że niebawem czeka nas kolejna rewolucja ARM. Tym razem nie będą to urządzenia Apple, ale sprzęt działający pod kontrolą Windowsa. Zdecydowanie będzie ciekawie.