Masz smartfon Vivo? Sprawdź, kiedy dostaniesz Androida 17 z OriginOS 7

OriginOS 7 zmierza do Europy. Vivo podało terminy i listę smartfonów, które dostaną aktualizację do Androida 17.

OriginOS 7, czyli Android podobny do iOS

OriginOS 7 został oficjalnie zaprezentowany we wrześniu 2026 roku. Wówczas mogliśmy zobaczyć oprogramowanie, które nawiązuje do iOS 27 – dotyczy to przede wszystkim warstwy wizualnej. Otóż elementy interfejsu są półprzezroczyste, a użytkownik dostaje możliwość ustawienia stopnia ich półprzezroczystości. Do tego dochodzą podobne widżety, przyciski czy inne elementy na ekranie blokady.

Wprowadzono też nowy układ ostatnio uruchamianych aplikacji, zestaw nowości związanych ze sztuczną inteligencją oraz Vivo skupiło się na optymalizacji. Poprawiono renderowanie o 14%, przyspieszono uruchamianie aplikacji o 12% i wprowadzono kompresję pamięci masowej 2.0. Dzięki temu ostatniemu rozwiązaniu możliwe ma być uwolnienie nawet 25 GB z 256 GB pamięci.

Ponadto smartfony z OriginOS 7 mają działać dłużej. Do tego dochodzi szereg mniejszych zmian i usprawnień.

OriginOS 7 (źródło: Vivo)

Kiedy OriginOS 7 trafi na smartfony Vivo?

Dziś smartfony Vivo X500 Pro i X500 Pro Max zadebiutowały w Polsce. Ponadto Vivo pokazało trzy nowe modele słuchawek – Vivo Buds Ultra, Vivo Headphones Studio i Vivo Buds Clip. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez Chińczyków, bowiem ogłosili plany związane z wdrażaniem OriginOS 7 w Europie.

Jeszcze w październiku 2026 roku OriginOS 7 trafi na:

W połowie listopada aktualizacja zawita na:

W połowie grudnia Androida 17 będą mogli zainstalować użytkownicy:

Vivo V70,

Vivo V70 FE,

Vivo X100 Pro,

Vivo X3 Fold Pro.

Informacja o Androidzie 16 to błąd – OriginOS 7 bazuje na Androidzie 17 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Natomiast pod koniec 2026 roku na OriginOS 7 załapią się modele:

Vivo V50,

Vivo V50e,

Vivo V60 Lite 5G,

Vivo V70 Lite 5G,

Vivo V50 Lite 5G,

Vivo V50 Lite.

W 2027 roku, pod koniec stycznia, aktualizacja trafi na:

Vivo V40

Wypada też odnotować, że Vivo X500 Pro, a także Vivo X500 Pro Max już po wyjęciu z pudełka mają OriginOS 7 i Androida 17.