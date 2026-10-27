Vivo poszerza portfolio słuchawek. Debiutują aż trzy nowe modele

Wraz z najnowszymi flagowymi smartfonami Vivo X500 Pro i X500 Pro Max, marka Vivo zaprezentowała dziś nie jedne, a aż trzy modele nowych słuchawek. Każde z nich oferują inną formę i dedykowane są użytkownikom o różnych potrzebach i oczekiwaniach.

Vivo Buds Ultra to na wskroś flagowe słuchawki TWS

Vivo Buds Ultra to słuchawki dla tych, którym zależy na klasycznej, dokanałowej konstrukcji typu TWS, czyli prawdziwie bezprzewodowej. Wykorzystują sprawdzoną formę słuchawek z wystającymi, podłużnymi trzpieniami i obłym elementem umieszczanym w uchu. Przy tym, producent chwali się szczelnością IP54, a także bardzo wygodną bryłą i dużą lekkością – jedna słuchawka ma ważyć 5,5 g.

Od strony audio specyfikacja słuchawek zdecydowanie imponuje. Dźwięk reprodukowany jest przez dwa, współosiowo umieszczone przetworniki – dynamiczny o średnicy 11 mm z podwójną membraną (niskie tony) oraz armaturowy (tony średnie i wysokie) powstały we współpracy z firmą Knowles. Zastosowano tu również specjalną tubę akustyczną. Pasmo przenoszenia wynosi od 16 Hz aż do 60 kHz.

Ponadto, przetworniki spięto z zaawansowanym przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC) Master HiFi od Cirrus Logic z zakresem dynamicznym na poziomie 113 dB. Nie bez znaczenia jest również obecność kodeku LDAC, pozwalającego na uzyskanie wysokiej rozdzielczości dźwięku. Słuchawki oferują także szereg efektów dźwiękowych dostępnych z poziomu aplikacji (lub ustawień smartfona Vivo), w tym dźwięku przestrzennego, adaptacyjnego i personalizacji na podstawie anatomii ucha oraz słuchu.

Wrażeniom dźwiękowym kroku dotrzymuje również aktywna redukcja szumów, która do swojego działania wykorzystuje cztery mikrofony w każdej słuchawce. Algorytmy ANC mają redukować do 60 dB hałasów otoczenia i adaptacyjnie dostosowywać się do nich. Z kolei podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, Vivo Buds Ultra mają izolować nasz głos od niepożądanych dźwięków sięgających nawet do 100 dB.

Słuchawki wykorzystują łączność Bluetooth 6.1 i oferują tryb multipoint, pozwalający na połączenie ich z trzema urządzeniami jednocześnie. Przy wyłączonym ANC, zastosowane akumulatory obiecują nawet do 11 godzin odtwarzania na jednym naładowaniu i aż do 50 godzin z doładowaniami w etui. Z kolei sam futerał obsługuje ładowanie przewodowe oraz indukcyjne.

fot. Vivo

A może słuchawki nauszne? Oto Vivo Headphones Studio

Słuchawki TWS mają tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Ci drudzy zapewne znacznie chętniej spoglądają na formę nauszną – taką jak Vivo Headphones Studio. Ściślej ujmując, mamy do czynienia z bezprzewodowymi słuchawkami nausznymi o zamkniętej konstrukcji akustycznej.

Jednym z niewątpliwych atutów Headphones Studio ma być lekka konstrukcja – słuchawki ważą jedynie 238 g, dzięki czemu – obiektywnie – należą one do jednych z najlżejszych na słuchawek tego typu rynku. Z pewnością pozytywnie wpłynie to na wygodę ich noszenia, podobnie jak poduszki wokółuszne z pianki termoelastycznej pokryte ekoskórą o fakturze liczi (to brzmi akurat całkiem ciekawie).

Vivo Headphones Studio mają oferować realistyczny, szczegółowy dźwięk z czystymi wokalami i bogatymi basami, za co odpowiadają przetworniki dynamiczne o średnicy 40 mm z membranami z biokompozytu. Całość strojona jest przez Vivo Golden Ears Acoustics Lab. Fani kinowej przestrzenności docenią obecność funkcji dźwięku przestrzennego (jako uprzestrzenniania stereo), zaś tych, którzy lubią personalizację, ucieszy 10-zakresowy equalizer w aplikacji. Firma chwali się również wysoką rozdzielczością dźwięku i certyfikacją Hi-Res Audio Wireless, a to za sprawą kodeku LDAC.

Na pokładzie nie mogło oczywiście zabraknąć adaptacyjnego ANC, które według zapewnień powinno izolować do 58 dB hałasów z naszego otoczenia. Z kolei zastosowana tu łączność Bluetooth z trybem multipoint umożliwia jednoczesne połączenie z trzema urządzeniami. Zastosowanie fizycznych elementów sterujących ma natomiast uprościć zarządzanie odtwarzaniem, głośnością czy ANC bez sięgania po telefon.

No i bateria – Vivo Headphones Studio powinny, według deklaracji producenta, umożliwiać do 75 godzin odtwarzania na jednym naładowaniu przy wyłączonym ANC. Gdy redukcja hałasów jest włączona, czas pracy ma wynosić do 35 godzin.

fot. Vivo

Jest też coś dla fanów klipsów

W ostatnim czasie na popularności coraz bardziej zyskują otwarte, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki typu klips. Firma postanowiła przygotować odpowiedź na zapotrzebowanie klienta na taka formę słuchawek, a są nią nowe Vivo Buds Clip.

Podobnie, jak w przypadku lwiej części słuchawek tego typu, Vivo Buds Clip składają się z trzech elementów i mocujemy je na uchu z wykorzystaniem elastycznego pałąka podtrzymującego słuchawki na małżowinie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, słuchawki sprawiają odczucie lżejszych (zresztą, ważą tylko po 5,2 g) i znacznie mniej męczą uszy. Przy tym, z racji tego, że są one otwarte, pozwalają w pełni kontrolować nasze otoczenie bez wyjmowania ich z uszu.

Reprodukcją dźwięku w tym modelu zajmują się 12-milimetrowe przetworniki dynamiczne z podwójnym magnesem. Dzięki aplikacji użytkownicy mają do dyspozycji różne tryby brzmienia, takie jak Balanced, Vocal Enchancment i Leakage Prevention. W przypadku tego ostatniego, słuchawki mają zapobiegać wydostawaniu się dźwięku poza nasze uszy.

Podobnie jak w dwóch powyższych modelach, mamy tutaj możliwość połączenia z trzema urządzeniami jednocześnie, natomiast zaimplementowane ogniwa mają pozwalać na nawet 42 godziny działania wraz z etui ładującym.

Vivo Buds Clip – źródło: Vivo

Ceny i dostępność

Wszystkie trzy modele słuchawek będą dostępne w sprzedaży w Polsce i trafiają do sklepów wraz ze wspomnianymi smartfonami Vivo X500 Pro i X500 Pro Max.

Za model TWS, czyli Vivo Buds Ultra, trzeba zapłacić 799 złotych, przez co stanowią najdroższe flagowe słuchawki w portfolio firmy. Dostępne są w dwóch kolorach – białym z błyszczącym etui oraz czarnym z matowym etui. Nauszne Vivo Headphones Studio wyceniono na 599 złotych, a do wyboru są beżowe, czarne i fioletowe.

Z kolei Vivo Buds Clip pojawią się w sklepach w późniejszym terminie i na ten moment nie jest jeszcze znana ich cena w Polsce. W Europie ustalono ją na 179 euro, czyli około 790 złotych.