Nowy model GPT jest wyjątkowy. Tego nam było trzeba

Zwykliśmy za najlepszy model AI uważać taki, który najwięcej potrafi. Można jednak do tematu podejść inaczej, doceniając model, który robi wystarczająco dużo, za to stosunkowo tanio. Właśnie w tym kierunku poszła firma OpenAI opracowując GPT-6.1 Terra.

GPT-6.1 Terra – potrafi dużo, a potrzebuje mało

Nowy model oferuje wydajność mocno zbliżoną do tej, jaką cechuje się GPT-6.1 Sol zaprezentowany pod koniec września 2026 roku. Równocześnie jednak – w porównaniu do niego – podczas swojego działania generuje o około 50% mniej kosztów, a zarazem maleńki ułamek tego, ile kosztuje korzystanie z zaawansowanego modelu GPT-6 Astra, w wielu zadaniach wcale nie przegrywając jakoś szczególnie pod względem efektywności.

Model GPT-6.1 Terra nie jest aż tak niedrogi w użytkowaniu jak GPT-6 Luna, ale równocześnie zapewnia zdecydowanie większe i lepsze możliwości. Wydaje się więc, że może stanowić doskonały kompromis i wypełnienie luki pomiędzy wariantami Luna i Sol. Dobrze obrazują to poniższe wykresy, przedstawiające wyniki w benchmarkach Agent’s Last Exam (zadania zawodowe), MMMU-Pro (rozumowanie wizualne), OSWorld (zadania wieloetapowe) i Terminal-Bench-Science (zadania badawcze):

źródło: OpenAI

Skąd wynika ta ekonomiczna efektywność modelu GPT-6.1 Terra? Między innymi z faktu, że potrafi on (nawet trzy razy) szybciej docierać do cenniejszych informacji. Równocześnie sprawniej odsiewa poprawne dane od błędnych. W efekcie ten sam limit użycia wystarcza na więcej zadań.

Według zapewnień firmy OpenAI model ten ma się dobrze sprawdzać w szerokim spektrum zastosowań: od rozumowania wizualnego, przez generowanie naturalnych treści, po przygotowywanie ofert i porównań.

GPT 6.1 Terra trafia już do użytkowników

Nowy model powoli trafia już do użytkowników – mogą z niego skorzystać osoby opłacające abonament Plus, Pro, Enterprise i Edu. Pojawił się też w usługach ChatGPT Work i Codex.

OpenAI chwali się nowymi odkryciami naukowymi

Przy okazji firma OpenAI pochwaliła się kolejnymi trzema odkryciami naukowymi – tym razem z zakresu matematyki, informatyki i fizyki. Uzyskane dane zostały przekazane badaczom, którzy mogą je przeanalizować i zweryfikować.

Matematyczne odkrycie dotyczy analizy harmonicznej – sztuczna inteligencja zdołała (ponoć) dostarczyć dowody na słuszność hipotezy lokalnego wygładzania w każdym wymiarze (sformułowanej w 1991 roku przez Christophera Sogge, a głoszącej, że ekstremalne skupienie fal musi być krótkotrwałe). Zastosowała w tym celu pomocnicze cząstkowe równanie różniczkowe.

Jeśli chodzi o informatykę, to sztuczna inteligencja (rzekomo) obaliła hipotezę wykładniczego czasu (ETH), która głosi, że nie da się przekroczyć pewnej bariery wzrostu liczby operacji wraz ze zwiększaniem liczby zmiennych dla algorytmów rozwiązujących formuły logiczne 3-SAT.

W dziedzinie fizyki natomiast modele OpenAI miały dostarczyć dowód na istnienie kwantowej chromodynamiki (teorii opisującej łączenie kwarków za pomocą gluonów i tworzenie w ten sposób protonów i neutronów) oraz uzupełnić Model Standardowy w czterech wymiarach.