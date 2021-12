Samsung: oddaj konsolę potrzebującym, skoro masz smartfon z Exynosem

Sezon świąteczny rozbuchał się już bardzo mocno. W radiu lecą same klimatyczne kawałki, sklepy proponują ostatnie promocje z prezentami pod choinkę, a w sieci pełno jest rozgrzewających serce reklam z milionem światełek w tle. Samsung też ma taką.

Przyjemna animacja Pixara… TFU! Samsunga

Ponieważ klimat świąt jest już mocno wyczuwalny, Samsung wyprodukował specjalny spot, który nie pozwala zapomnieć, w jakim okresie roku się znajdujemy. Tegoroczna animacja o tytule Together With You skupia się na postaci chłopca, który na swój sposób zmaga się z ograniczeniami dziecięcej codzienności, związanymi z pandemią.

Reżyser filmu, Dong Chul Kun, postanowił opowiedzieć historię, która miała uchwycić ducha tego, jak wszyscy przechodzimy ten wyjątkowy czas i stawiamy czoła nowym wyzwaniom. W rezultacie powstała bardzo przyjemna animacja, ukazująca, że nawet w tych trudnych czasach można wyświadczać sobie dobro na wiele sposobów.

W krótkim metrażu dość subtelnie nawiązano do walki z koronawirusem i tego, jak możemy sobie nawzajem pomagać. Interesująca była personifikacja wirusa w postaci przeciwnika w grze, gdzie potworowi udało się wyłączyć z niej postać medyka/czarodzieja. Następnie młodzieniec spotyka w ośrodku zdrowia lekarza, który okazuje się być prawdziwym healerem (tak, analogie nasuwają się wręcz automatycznie).

Zostaw konsolę, wybierz smartfon

Ciekawie wpleciono w to wszystko element promocji procesorów Exynos. Dzieciak, chcąc zrobić coś dobrego dla innych, oddaje swoją konsolę innym (swoją drogą, jej projekt nasuwa skojarzenia z białym PlayStation 4 Pro), by po jakimś czasie wrócić do ulubionej gry z osobą, która wydawała się być nieobecna – tym razem za pośrednictwem smartfona. Nie wydaje się to być nachalną reklamą, choć z pewnością sugeruje, że można zastąpić stacjonarne granie mobilnym.

Ogólne przesłanie filmu wydaje się być bardzo pozytywne. Poza tym, zepół Exynosa ujawnił, że przygotowuje kolejny mały prezent dla tych, którzy kochają gry. Fani mogą się go spodziewać na początku przyszłego roku.