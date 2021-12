Dostałeś SMS od Netflixa? To oszustwo!

Do licznych sposobów naciągania niczego niepodejrzewających użytkowników smartfonów na pieniądze, należy doliczyć kolejny: „na Netflixa”. Coraz więcej osób zgłasza, że dostaje wiadomość SMS z prośbą o podjęcie działań związanych z kontem w serwisie.

SMS od Netflixa? To na 100% kant

Jeśli na naszym smartfonie pojawiła się wiadomość SMS od Netflixa, mamy prawo być podejrzliwi. W treści często jesteśmy proszeni o zaktualizowaniu swojego adresu rozliczeniowego. To element kampanii phishingowej, którą obecnie prowadzą oszuści.

Jeśli ktoś nabierze się na tak spreparowaną wiadomość, w dołączonym linku znajdzie przekierowanie na stronę, która próbuje wyłudzić od nas dane logowania do platformy Netflix, a następnie prosi o ponowne wprowadzenie kompletnych danych naszej karty płatniczej. Jeśli to zrobimy, oddamy przestępcom dostęp do naszych pieniędzy.

Należy pamiętać, że Netflix nigdy nie wysyła do swoich subskrybentów żadnych SMS-ów. Jeśli więc dostaniemy taką wiadomość, najlepiej od razu ją usunąć. Z kolei jeśli podobny komunikat pojawi się na naszej skrzynce mailowej, zawsze warto skontaktować się z danym podmiotem. Zwykle okazuje się, że nadawcami takich maili są oszuści.

Już wcześniej w podobny sposób próbowano wyłudzać dane od osób, które uwierzyły, że ich subskrypcja w serwisie filmowym została zawieszona. Informacje takie przekazywano za pośrednictwem poczty e-mail. SMS-y potrafią być bardziej zdradliwe, „bo przecież skądś znają nasz numer telefonu”, prawda?

O ile bardziej zorientowani użytkownicy internetu są już przyzwyczajeni do podobnych akcji, mniej doświadczone osoby mogą być skłonne uwierzyć w tego typu wiadomości. Warto więc uczulić członków rodziny na takie sytuacje.