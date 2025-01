VeloBank oferuje od dziś coś, czego nie ma żaden inny bank w Polsce

Do listy usług VeloBanku dołącza nowy standard płatności kartą w internecie. „Click to Pay” jest szybszą i bezpieczniejszą metodą transakcji. Jak działa to rozwiązanie i w jaki sposób je aktywować?

VeloBank udostępnia kolejną nowość – tym razem „Click to Pay”

Aplikacje bankowe w Polsce stały się niezwykle popularne. Jedną z instytucji finansowych, która mocno i szybko rozwija się w naszym kraju, jest VeloBank. Przedsiębiorstwo sukcesywnie wydłuża listę swoich usług. W 2024 roku m.in. uruchomiono program lojalnościowy, a także uproszczono założenie konta, wzięcie kredytu czy ułatwiono proces zarządzania subskrypcjami. Teraz przyszedł czas na kolejną nowość.

VeloBank to pierwsza instytucja działająca w Polsce, która uruchomiła standard płatności kartą w internecie nazywany „Click to Pay”. Dzięki nowej usłudze, powiązanej z kartą Mastercard, klienci podczas płatności w wybranych sklepach internetowych z całego świata nie muszą przy każdej transakcji wpisywać danych karty płatniczej.

Szybsza transakcja w sklepie internetowym to niejedyna zaleta tej nowości. Transakcje stają się bezpieczniejsze i nie wiążą się z ryzykiem wykradzenia danych z karty, takich jak numer karty płatniczej, data ważności oraz numer CVV2/CVC2.

W jaki sposób uruchomić i korzystać „Click to Pay” w VeloBanku?

Aby aktywować usługę, należy uruchomić aplikację bądź bankowość internetową VeloBanku i aktywować Click to Pay, a następnie dodać kartę płatniczą, zweryfikować dane, zaakceptować wymagane zgody oraz zatwierdzić aktywację usługi PIN-em. Użytkownik może wybrać więcej niż jedną kartę, dzięki czemu podczas zakupów będzie mógł zdecydować, z której chce skorzystać w danej chwili.

Usługa Click to Pay jest bezpieczna i chroniona za pomocą tokenów, które zastępują rzeczywiste dane z karty płatniczej. Unikalny token zostaje zapisany i umożliwia rozpoznanie właściciela konta. Klient może oznaczyć swoje urządzenie jako zaufane, dzięki czemu nie jest konieczne logowanie się np. na konto bankowe. Dodawanie smartfona lub tabletu do listy urządzeń zaufanych nie jest konieczne. W takim przypadku klient zostaje poproszony o wpisanie jednorazowego kodu, który można otrzymać za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.