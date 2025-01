Garmin ma nowe zegarki dla tych, co wychodzą na pole. I nie chodzi tu o krakusów

Garmin stara się nie dyskryminować miłośników jakichkolwiek aktywności na świeżym powietrzu. W styczniu szwajcarski producent postanowił zaproponować coś także golfistom – zaprezentował dwa smartwatche oraz dwa inne akcesoria, które mogą przydać się na polu.

Nowe smartwatche Garmin Approach dla golfistów

Katalog smartwatchy dla golfistów został rozszerzony o dwa modele: Approach S44 i Aproach S50. Jeden i drugi zegarek został wyposażony w kolorowy wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,2 cala, rozdzielczości 390×390 pikseli i ponoć wysokiej jasności. Oferuje też tryb Always-on i jest pokryty szkłem Gorilla Glass 3 dla dodatkowej ochrony, która na polu golfowym jak najbardziej może mieć znaczenie.

Garmin Approach S44 po lewej i S50 po prawej (fot. Garmin)

Ramka w obu przypadkach została wykonana z aluminium anodyzowanego, a pasek – z silikonu, aby zapewniać maksymalnie wysoki poziom komfortu podczas gry. Jeśli zaś chodzi o czas działania, to sięga on 10 dni, przy czym w trybie GPS spada do 15 godzin.

Co te nowinki oferują golfistom? Przede wszystkim ponad 43 tysiące wgranych pól golfowych. Mapki na ekranie pozwalają dobrze ocenić odległość do greena, wodnego hazardu czy lay-upa, pomagając w orientacji i planowaniu kolejnych uderzeń. Subskrypcja Garmin Golf daje zaś dostęp do lepszych map dołków, poziomic greenów i funkcji takich jak PlaysLike Distance (do oceny odległości lotu piłki w zależności od zmian wysokości i warunków środowiskowych).

Nie tylko golf. Co jeszcze oferują smartwatche Garmin Approach?

Poza tym urządzenia oferują też standardowe funkcje monitoringowe, takie jak trening biegowy czy liczenie kroków, spalonych kalorii i minut aktywności. Smartwatch Garmin Approach S50 dorzuca do tego jeszcze pulsometr, monitor saturacji krwi, pomiar rytmu oddychania i pułapu tlenowego czy też monitor czasu i jakości snu, a listę trybów treningowych rozszerza o wiele różnych dyscyplin.

Użytkownicy mogą skorzystać także z podstawowych funkcji smartwatcha, takich jak powiadomienia z telefonu, kalendarz, prognoza pogody czy sterowanie odtwarzaczem muzycznym. A model Approach S50 dokłada możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych w systemie Garmin Pay.

Jeszcze dwie inne nowości Garmin dla miłośników golfa

Dla osób, które zamiast zegarka wolałyby tradycyjne urządzenie podręczne, powstał natomiast Garmin Approach G20 Solar. Jak wskazuje na to nazwa, wykorzystuje on zasilanie przy pomocy energii słonecznej (jako opcję dodatkową).

Approach G20 Solar ma większy wyświetlacz (2,2 cala), ale monochromatyczny i o niższej rozdzielczości (240×320 pikseli). Producent deklaruje czytelność nawet w pełnym słońcu. Jeśli zaś chodzi o funkcjonalność, to użytkownicy mogą liczyć na tę samą bazę 43 tysięcy pól golfowych, widok greenów i kilka dodatkowych ciekawostek.

Garmin Approach G20 (fot. Garmin)

W sprzedaży pojawiły się również czujniki kijów golfowych Garmin Approach CT1, umożliwiające śledzenie każdego uderzenia. Można je przymocować do rączki dowolnego kija, aby uzyskiwać rozmaite statystyki. Akcesoria są kompatybilne z wyżej wymienionymi zegarkami oraz urządzeniem Approach G20 Solar.

Ile kosztują nowe golfowe urządzenia Garmin?

Wszystkie opisanej wyżej produkty są już dostępne w sprzedaży na polskim rynku. Ich ceny przedstawiają się następująco: