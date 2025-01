Google znów naraża się na krytykę. Klienci nie zostawią suchej nitki

Google pracuje nad kolejnymi smartfonami i choć oficjalna premiera części z nich to odległa przyszłość, już dziś pojawiają się informacje na ich temat. Ta konkretna może nie spodobać się klientom. To pewne, że gigant z Mountain View będzie za to krytykowany.

Nowy smartfon Google Pixel 10a ze starym procesorem

Kamila Wojciechowska na łamach portalu Android Authority ujawniła nazwy kodowe nadchodzących smartfonów firmy ze Stanów Zjednoczonych. Google Pixel 10a, który zadebiutuje najwcześniej, nosi nazwę stallion (pol. ogier). W jego przypadku używane jest też oznaczenie STA5.

Poznaliśmy także oznaczenia kodowe czterech smartfonów, które wejdą w skład serii Pixel 11:

Pixel 11 – cubs/4CS4,

Pixel 11 Pro – grizzly/CGY4,

Pixel 11 Pro XL – kodiak/PKK4,

Pixel 11 Pro Fold – yogi, 9YI4.

Z uwagi na fakt, że do premiery wszystkich ww. urządzeń wciąż pozostaje wiele czasu, posiadamy bardzo niewiele informacji na ich temat. Mówi się jednak, że w przypadku Pixel 10a Google może zdecydować się na użycie starszego procesora – Tensor G4, zamiast Tensor G5.

Dlaczego smartfon Google Pixel 10a może mieć procesor Tensor G4, a nie Tensor G5?

Do tej pory wszystkie smartfony amerykańskiego producenta z serii „Pixel a” miały ten sam procesor Tensor, co flagowe modele (Pixel 6a – Tensor 5 nm, Pixel 7a – Tensor G2 5 nm, Pixel 8a – Tensor G3 4 nm). Ujawniona przedpremierowo specyfikacja Google Pixel 9a wskazuje, że on również dostanie najnowszy SoC – Tensor G4 (4 nm), podobnie jak Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL i Pixel 9 Pro Fold.

Smartfon Google Pixel 10a może być kolejnym modelem z serii Pixel a z układem Tensor G4 i tym samym precedensowym przypadkiem. I chociaż jest to wydajny SoC, to wielu klientom z pewnością nie spodobałby się taki „recykling”, przez co na urządzenie z pewnością spłynęłaby fala krytyki.

Argumentem za podjęciem takiej decyzji ma być chęć/konieczność ograniczenia kosztów, ponieważ Tensor G5 będzie droższym procesorem niż Tensor G4. Ostateczna wciąż jednak nie zapadła i Google finalnie może wykorzystać najnowszy SoC w Pixelu 10a, lecz nie będzie już niespodzianką, jeśli finalnie tego nie zrobi i umieści na pokładzie starszą generację Tensora.