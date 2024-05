Przejmij kontrolę nad subskrypcjami. VeloBank to ułatwia

Serwisy VOD, muzyczne platformy streamingowe, wirtualne biblioteki z e-bookami i audiobookami, pakiet biurowy czy też siłownia. Korzystamy z coraz większej liczby subskrypcji. Tego typu wydatki nieraz trudno kontrolować i mając tego świadomość, VeloBank postanowił ułatwić zarządzanie nimi.

Subskrypcja goni subskrypcję

Z danych VeloBanku wynika, że już co piąta transakcja za pomocą karty płatniczej w internecie jest związana z tą lub inną usługą subskrypcyjną. Ta liczba nie pozostawia złudzeń co do tego, że przeciętny użytkownik ma sporo abonamentów.

Najwięcej osób (to wciąż statystyki banku) płaci za dostęp do serwisów VOD typu Netflix czy Amazon Prime Video. Drugie miejsce zajmują sklepy Google Play i Apple Store, a na najniższym stopniu podium stoją platformy zakupowe, takie jak Empik. Na kolejnych lokatach plasują się muzyczne platformy streamingowe, wypożyczalnie e-booków i audiobooków oraz pakiety oprogramowania, na czele z Microsoft 365. Sporo tego.

VeloBank ułatwia zarządzanie abonamentami

Aby ułatwić kontrolowanie tych wydatków, VeloBank wraz z Mastercard opracował specjalne rozwiązanie. Klienci banku w jednym miejscu odnajdą kompletną listę, z której dowiedzą się, komu, ile i kiedy płacą za subskrypcje. Istnieją także filtry pozwalające na trzymanie ręki na pulsie.

mat. prasowe

Model płatności za subskrypcje spopularyzował się w pandemii, bo płacąc co miesiąc, mieliśmy dostęp do ulubionych filmów, seriali czy muzyki, co w momencie gdy zamknięte były np. kina, było kluczowe. Od tego momentu ten model biznesowy jest coraz popularniejszy. Dowodem tego jest nie tylko rosnąca liczba platform streamingowych, ale i zaufanie klientów do serwisów oferujących takie usługi. W związku z tym wychodzimy naprzeciw potrzebom użytkowników. Marta Dałkiewicz, Dyrektorka Departamentu Bankowości Elektronicznej w VeloBanku

Z nowej usługi mogą skorzystać klienci posiadający karty debetowe i kredytowe. Dostęp do niej da się uzyskać zarówno z poziomu platformy bankowości internetowej, jak i aplikacji na telefon. Wszystko, co trzeba zrobić, to po zalogowaniu kliknąć „usługi”, następnie „subskrypcje” i tam dokonać uruchomienia.

Oczywiście ta nowa funkcja jest dostępna bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.