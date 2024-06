VeloBank ułatwia założenie konta i wzięcie kredytu

VeloBank ogłosił wydłużenie listy swoich usług. Podczas wnioskowania o rachunek, kredyt gotówkowy oraz ubezpieczenie można zweryfikować tożsamość w nowy sposób. Na czym polega i jak skorzystać z nowego rozwiązania?

Nowy sposób potwierdzania tożsamości w VeloBanku

Nowoczesna bankowość to wygoda i bezpieczeństwo dla klientów oraz ich funduszy. Jednym z banków, który dba o swoje cyfrowe portfolio, jest VeloBank. Tym razem instytucja dodaje nowy sposób potwierdzenia tożsamości podczas składania wniosków o niektóre produkty.

Metoda, dołączająca do rozwiązań tego banku, została oparta o usługę AIS (ang. Account Information Service). Pozwala ona na potwierdzenie tożsamości klienta za pomocą danych pochodzących z innego konta bankowego. Dotychczas realizacja takiego procesu możliwa była poprzez uwierzytelnienie tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel/e-Dowód oraz procesu Selfie.

Najnowsza propozycja VeloBanku to kolejna opcja dla klientów, która bez konieczności wychodzenia z domu pozwala na złożenie wniosku o utworzenie rachunku oraz ubezpieczenie, a także kredyt gotówkowy. Jak zaznacza bank – uruchomienie nowego konta w trybie online zajmuje tylko kilka minut, podobnie jak zarejestrowanie działalności i otwarcie nowego rachunku firmowego.

Jak przebiega zakładanie konta przez internet?

Proces utworzenia nowego rachunku w trybie online jest szybki, prosty i w pełni zdalny. Gdy klient wypełni odpowiedni wniosek, zostanie poddany weryfikacji w oparciu o wybrany przez niego bank, do którego musi się zalogować. Jeśli regulamin zostanie zaakceptowany, a przekazane dane będą prawidłowe, użytkownik zostanie poproszony o podpisanie umowy w oparciu o kod otrzymany w wiadomości SMS.

Co istotne – to klient samodzielnie decyduje, z których rachunków informacje zostaną przekazane do systemu AIS. Z kolei VeloBank weryfikuje, czy dane konto może zostać obsłużone oraz czy na konto, które wybrał użytkownik w celu potwierdzenia tożsamości, wpływa wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, emerytury, zasiłku przedemerytalnego czy świadczenia 800+.

Jeśli cały proces zostanie zrealizowany, nowe konto może być aktywowane po kilku minutach. Dane do logowania zostaną przekazane użytkownikowi w sposób zdalny, co jeszcze bardziej redukuje liczbę koniecznych formalności. Z nowego sposobu weryfikowania tożsamości można skorzystać zarówno w aplikacji, jak i w witrynie internetowej.