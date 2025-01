Revolut wystartował z nową usługą w Polsce

Spłata karty kredytowej w Revolut Bank UAB będzie teraz prostsza dla wybranych klientów. Firma uruchamia nową usługę, która pozwoli rozłożyć spłaty na elastyczne raty.

Revolut wydłuża listę oferowanych produktów kredytowych

Revolut Bank UAB to europejski bank z licencją litewską, z którego korzysta ponad 4 miliony Polaków. Klienci korzystają z jego oferty przede wszystkim podczas wyjazdów czy wymiany walut, jednak nie tylko. Instytucja finansowa od dłuższego czasu rozpowszechnia swoje usługi i oferuje coraz więcej wygodnych rozwiązań, sprawdzających się także na co dzień.

Firma oferuje już m.in. karty kredytowe z limitem do 50 tysięcy złotych, kredyty konsumenckie do 150 tysięcy złotych, a we wrześniu 2024 roku Revolut uruchomił usługę kredytu konsolidacyjnego do 150 tysięcy złotych, która może wspomagać kredytobiorców w spłacie zadłużenia. Instytucja ma w planach także kredyt hipoteczny.

Teraz idzie o krok dalej i niektórym użytkownikom aplikacji w Polsce oferuje możliwość spłaty zadłużenia z kart kredytowych w ratach. Usługa ta póki co została skierowana do nowych klientów tego typu kart. Jeśli więc już korzystasz z kredytówki Revoluta, musisz na tę nową opcję trochę zaczekać.

„Raty w karcie” w aplikacji Revolut – jak to działa?

Nowość o mianie „Raty w karcie” jest usługą, która pozwoli na rozłożenie zadłużenia z kart kredytowych na elastyczne raty. Rozdzielić można dowolną liczbę transakcji z danego miesiąca rozliczeniowego, co może przydać się np. po wakacjach czy okresach świątecznych, kiedy wydatki zazwyczaj są największe.

„Raty w karcie” (źródło: Revolut)

Użytkownicy aplikacji, którzy zyskali już dostęp do nowej usługi, mogą rozłożyć na raty transakcje w wysokości minimum 250 złotych. Okres spłat jest wybierany przez klienta i może wynosić od 3 do nawet 60 miesięcy. Instytucja nie pobiera opłat za przyznanie limitu oraz za częściowe bądź wcześniejsze spłaty. Warunkiem skorzystania z rat jest nieprzekroczenie 80% limitu karty kredytowej, nie można również zalegać ze spłatą, a oprocentowanie zostało ustalone na te same kwoty, co dla karty kredytowej.

Z badania przeprowadzonego przez Revolut jesienią 2024 roku wynika, że co dziesiąty Polak planował zwiększyć swoje wydatki pod koniec roku. Dane gromadzone przez firmę potwierdziły to zjawisko – zauważono, że wydatki w listopadzie i grudniu były najwyższe w ciągu roku. Dlatego też początek roku jest często trudnym czasem dla wielu gospodarstw domowych, a rozłożenie spłat z kart kredytowych ma w założeniach wspomóc w odbudowaniu domowego budżetu po świętach czy wakacjach.