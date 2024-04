Google uśmierci jedną ze swoich usług. Firma podała powód tej decyzji

Trzeba przyznać, że Google ma naprawdę spore doświadczenie w uśmiercaniu własnych aplikacji, usług i innych produktów. Wkrótce do grona tych nieobecnych już z nami usług dołączy kolejna.

VPN by Google One trafi na cmentarzysko

Jak przed chwilą wspomniałem, firma z Mountain View ma na swoim koncie zdecydowanie sporo uśmierconych produktów. Jest ich na tyle dużo, a także tak często słyszymy o pozbyciu się kolejnej aplikacji czy usługi, że aż ktoś stworzył cmentarzysko Google. Wirtualne nagrobki, które możecie przeglądać na tej stronie internetowej, zawierają podstawowe informacje o produkcie oraz lata jego dostępności.

Wkrótce na cmentarzysku pojawi się kolejny nagrobek, który będzie przeznaczony dla usługi VPN by Google One. Omawiana usługa zadebiutowała w październiku 2020 roku, więc mamy do czynienia z dość świeżym produktem. Niestety, nie było mu dane długo żyć, bowiem termin jego śmierci wyznaczono na 2024 rok.

Celem wprowadzenia usługi było zapewnienie dodatkowej warstwy ochrony dla urządzeń działających pod kontrolą Androida. Z czasem sieć VPN stała się dostępna również na urządzeniach z iOS, a także na komputerach z Windowsem i macOS. Wypada jeszcze wspomnieć, że początkowo korzystanie z niej wymagało planu Premium za 9,99 USD miesięcznie (w Polsce plan 2 TB za 46,99 złotych), ale w marcu 2023 roku trafiła do podstawowego planu za 1,99 USD miesięcznie (w Polsce plan 100 GB za 8,99 złotych).

Przed chwilą podałem ceny konkretnych planów Google One w Polsce. Niestety, usługa VPN nie zadebiutowała na naszym rynku i – jak pewnie już się domyślacie – nigdy do tego nie dojdzie. Ma być ona uśmiercona, więc nie doczekamy się jej dalszego rozwoju.

Dlaczego usługa zostanie uśmiercona?

Raczej nikt w Google nie rzuca lotkami do darta w tarczę z nazwami usług, decydując w ten sposób, którą z nich uśmiercić. Zawsze jest jakiś powód podjętej decyzji. Tym razem, jak informuje serwis 9to5Google, decyzja została podjętą ze względu na małą popularność usługi VPN.

Zespół Google One, po wycofaniu usługi sieci VPN, skupi się na rozwoju innych funkcji, oferowanych w ramach takiego pakietu. Warto jeszcze zaznaczyć, że usługa zostanie wyłączona w nadchodzących miesiącach, a obecni użytkownicy zostaną przekierowani do alternatywnych rozwiązań, świadczonych przez inne firmy.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że obecnie nie są planowane żadne zmiany w przypadku bezpłatnej funkcji VPN dostępnej na Pixelach, która zadebiutowała wraz ze smartfonami Pixel 7 w 2022 roku. Firma gwarantowała wówczas dostępność przez 5 lat.