Lenovo Yoga 27 2024 ma swój styl. I ma też dobrą specyfikację

Tak patrzę na niego i sam nie wiem, czy mi się podoba. Na pewno jednak wygląda ciekawie. Interesująco prezentuje się także specyfikacja komputera Lenovo Yoga 27 2024, stanowiąca obietnicę wysokiej wydajności zamkniętej w tej kompaktowej konstrukcji.

Lenovo Yoga 27 2024 – potężny komputer AiO, który ma swój styl

Lenovo Yoga 27 2024 to najnowszy komputer AiO (All-in-One) chińskiego producenta. Tak jak sugeruje to jego nazwa, wyświetla obraz na 27-calowym ekranie. Jest to konkretnie panel o rozdzielczości 2560×1440 pikseli, mogący się też pochwalić 100% pokryciem palety sRGB i certyfikatem ochrony wzroku. „Monitor” można podnosić, obracać i pochylać, aby stworzyć sobie możliwie ergonomiczne warunki do pracy czy zabawy.

fot. Lenovo

No właśnie, nowy komputer ma się sprawdzić w szerokim spektrum zastosowań. Dlatego został wyposażony w wydajny, ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 8845H o częstotliwości taktowania sięgającej 5,1 GHz, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4050 oraz 32 GB pamięci RAM w formacie LPDDR5X. Do dyspozycji użytkowników oddany zostaje również dysk SSD (M.2 PCIe 4.0) o pojemności 2 TB. Całość działa oczywiście pod kontrolą systemu Windows 11.

Dobrze pomyślana wydajność

Lenovo zmieściło więc w środku tego smukłego komputera bardzo wydajne podzespoły. Producent postarał się również o „wysokowydajne kompozytowe rurki cieplne” i duże wentylatory, aby zapewnić odpowiednie odprowadzanie ciepła. W zależności od potrzeb będzie można ustawić jedną z trzech intensywności chłodzenia: ciche, zbalansowane i „beast” – nawet w tym ostatnim trybie jednak głośność pracy ma nie przekraczać 33 dB.

Na funkcjonalność komputera ma wpływ również jego interfejs. Lenovo Yoga 27 2024 pozwala skorzystać ze złączy USB typu C i A, gigabitowego portu LAN oraz gniazd DisplayPort 1.4 i mini audio jack. Dopełnieniem całości są natomiast głośniki stereo o mocy 10 W, kompatybilne z technologią dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

fot. Lenovo

Cena i dostępność

Jak na razie komputer Lenovo Yoga 27 2024 dostępny jest wyłącznie w chińskim sklepie producenta. Cena opisywanej tu konfiguracji wynosi 11999 juanów (równowartość ~6600 złotych).