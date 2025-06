Tęsknota za BlackBerry? Ludzie rzucili się na ten smartfon

Tęsknisz za BlackBerry? Grono takich osób jest niemałe, co pokazał olbrzymi sukces zbiórki na smartfon Unihertz Titan 2. Ustalony przez producenta cel został błyskawicznie osiągnięty, co oznacza, że premiery nowego urządzenia z fizyczną klawiaturą QWERTY doczekamy się już za parę miesięcy.

Gdy pod koniec maja 2025 roku zapowiadano smartfon Unihertz Titan 2, niewiele wiedzieliśmy na jego temat. Teraz jednak wystartowała zbiórka na platformie Kickstarter, dzięki czemu poznaliśmy pełną specyfikację, jak również cenę i przybliżoną datę premiery następcy modelu Unihertz Titan z 2019 roku – pierwszego podejścia chińskiego producenta do wskrzeszenia stylu BlackBerry.

Specyfikacja Unihertz Titan 2 zapowiada ciekawe urządzenie w stylu BlackBerry

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 7300, z którym współpracuje 12 GB RAM typu LPDDR5 i 512 GB pamięci masowej (UFS 3.1). Taka specyfikacja pozwala żywić nadzieję na płynne działanie smartfona, nie tylko w podstawowych zadaniach. W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 5050 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33 W.

Unihertz Titan 2 (źródło: Unihertz/YouTube)

Pod względem designu Unihertz Titan 2 mocno przypomina wydany ponad dekadę temu smartfon BlackBerry Passport. Tak jak on ma 4,5-calowy wyświetlacz, ale nie wiemy, w jakiej technologii został on wykonany (choć najprawdopodobniej jest to IPS). Znamy jeszcze jedynie jego rozdzielczość: 1440×1440 pikseli.

Pozostała część frontu oddana została na potrzeby pełnej, fizycznej klawiatury QWERTY podzielonej na cztery rzędy, jak również kamerki o rozdzielczości 32 Mpix. Z tyłu natomiast zainstalowane zostały dwa aparaty: główny 50 Mpix oraz teleobiektyw 8 Mpix z 3,4-krotnym zoomem optycznym. Na plecach odnajdujemy także dodatkowy, 2-calowy ekran pomocniczy.

Unihertz Titan 2 (źródło: Unihertz/YouTube)

Wróćmy jeszcze na moment do klawiatury, która – niezaprzeczalnie – ma tu największe znaczenie. W jej kontekście warto wspomnieć o podświetleniu oraz możliwości skonfigurowania własnych skrótów dla krótkiego i długiego wciśnięcia każdego klawisza oraz o funkcji przewijania poprzez przesuwanie palcem po powierzchni klawiatury. I szkoda tylko, że zabrakło pełnego wsparcia dla języka polskiego.

Specyfikację uzupełniają moduły Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC i GPS, a wszystko to zamknięte zostało w obudowie o wymiarach 137,8×88,7×10,8 mm. Z kolei waga wynosi 235 gramów. Całość działa pod kontrolą systemu Android 15.

Wielki sukces zbiórki na Kickstarterze. Ile kosztuje Unihertz Titan 2?

We wstępie wspominałem o zbiórce. Cóż, pokazała ona, że zainteresowanie smartfonem jest dosłownie olbrzymie. Ustalony na 785 tysięcy dolarów Hongkongu (~366 tysięcy złotych) cel został osiągnięty w zaledwie… 6 minut i do momentu publikacji tego newsa na koncie uzbierało się ponad 6,3 miliona dolarów Hongkongu (~2,9 miliona złotych). A do końca zbiórki jeszcze ponad 4 tygodnie.

Większość osób zdecydowała się na skorzystanie z oferty specjalnej i dorzucenie do zbiórki od ~840 do ~989 złotych, aby otrzymać swój egzemplarz w październiku 2025 roku, kiedy to odbędzie się jego premiera. Sugerowana cena detaliczna ma być znacznie wyższa, gdyż wyniesie ~1500 złotych.